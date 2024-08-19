Трагически, один погибший и шесть пропавших без вести из-за перевернутой яхты возле Сицилии.

Рано утром около 5 часов утра 56-метровое британское судно "Байесиан" затонуло возле Портичелло из-за сильного шторма, как сообщили спасатели. Сначала считалось, что пропали семь человек, в том числе четверо британцев, двое американцев и один канадец.

Роскошная яхта перевозила десять членов экипажа и двенадцать пассажиров. Восемь из них были доставлены в больницу. Спасатели обследовали район затонувшего судна в поисках пропавших, с вертолетами, обеспечивающими воздушную поддержку.

Итальянские СМИ сообщили, что яхта попала в водоворот, морской вихрь. Как сообщает новостной сайт "TGCom24", "Байесиан" был построен в Тоскане в 2008 году и проходил модернизацию в 2020 году. Он имеет 75-метровый алюминиевый мачту и примерно 3000 квадратных метров площади парусов.

К сожалению, несмотря на масштабные поисковые efforts, не удалось найти никаких следов еще четырех пропавших без вести. Операция по спасению подчеркнула необходимость улучшения мер безопасности на роскошных яхтах, особенно в плохую погоду.

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