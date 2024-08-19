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Трагически, один погибший и шесть пропавших без вести из-за перевернутой яхты возле Сицилии.

Пдение роскошной яхты недалеко от Сицилии привело к смерти хотя бы одного человека, шестеро других все еще не найдены. Телой был обнаружен внутри судна, которое было найдено на глубине 50 метров, как сообщил представитель службы морской охраны Италии. Fifteen членам экипажа и пассажирам яхты...

 and  Hanna Hofmann
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Спасатели извлекли труп из прибоя в Портиккелло
Спасатели извлекли труп из прибоя в Портиккелло

Трагически, один погибший и шесть пропавших без вести из-за перевернутой яхты возле Сицилии.

Рано утром около 5 часов утра 56-метровое британское судно "Байесиан" затонуло возле Портичелло из-за сильного шторма, как сообщили спасатели. Сначала считалось, что пропали семь человек, в том числе четверо британцев, двое американцев и один канадец.

Роскошная яхта перевозила десять членов экипажа и двенадцать пассажиров. Восемь из них были доставлены в больницу. Спасатели обследовали район затонувшего судна в поисках пропавших, с вертолетами, обеспечивающими воздушную поддержку.

Итальянские СМИ сообщили, что яхта попала в водоворот, морской вихрь. Как сообщает новостной сайт "TGCom24", "Байесиан" был построен в Тоскане в 2008 году и проходил модернизацию в 2020 году. Он имеет 75-метровый алюминиевый мачту и примерно 3000 квадратных метров площади парусов.

К сожалению, несмотря на масштабные поисковые efforts, не удалось найти никаких следов еще четырех пропавших без вести. Операция по спасению подчеркнула необходимость улучшения мер безопасности на роскошных яхтах, особенно в плохую погоду.

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