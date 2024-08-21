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Только десять существующих банковских счетов не требуют никаких неоправданных сборов.

Ежегодно, стоимостью до 300 евро.

 and  John Stellmacher
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Если счет с овердрафтом обходится максимум в 60 евро в год, это соответствует критериям Stiftung...
Если счет с овердрафтом обходится максимум в 60 евро в год, это соответствует критериям Stiftung Warentest.

Только десять существующих банковских счетов не требуют никаких неоправданных сборов.

Однажды, ещё было свободно, как показал тест Финанztest. Большинство тестируемых счетов, их было около 660, не взимали плату. В среднем, владельцы счетов платили 119 евро в год. В зависимости от типа счета, переход на другой мог сэкономить 100 евро или больше в год.

Совершенно бесплатных банковских счетов немного, согласно данным Stiftung Warentest. Только 10 из 660 счетов соответствуют этому критерию, и их число не изменилось за последние пять лет.

Стоимость управления счетом может варьироваться от нуля до 300 евро. Средняя годовая плата для владельцев счетов составляет 119 евро. В зависимости от типа счета, переход на другой может сэкономить 100 евро или больше в год.

Журнал Finanztest классифицирует счета с годовой платой до 60 евро как "приемлемые". Несмотря на рост цен в прошлом году, этот сегмент остался стабильным. Тестеры оценили 73 модели счетов как "справедливые".

Регулярный доход как условие

Согласно Stiftung Warentest, 10 счетов без каких-либо условий являются "безусловно" бесплатными, требуя только регулярного внесения дохода или зарплаты, независимо от суммы. Хайке Никомедус из фонда объясняет, "Базовые банковские услуги, такие как переводы, карта и платежи по карте, включены". Примеры включают "Smartkonto" банка C24, "Edeka-Konto" банка Edekabank, "Стандарт" N26 и "BestGiro" от Santander, когда они тестировались онлайн.

В 17 других банках и сберегательных кассах бесплатный чековый счет доступен только при соблюдении дополнительных условий, таких как ежемесячное внесение определенной суммы. Никомедус поясняет, "Некоторые требуют 700 евро, но Франкфуртская сберегательная касса требует 5000 евро дохода для бесплатного счета". Некоторые поставщики также требуют определенного числа транзакций или регистрации на рассылку новостей.

Молодые люди, учащиеся или проходящие стажировку, имеют больше вариантов бесплатных предложений.

Три важных совета по выбору счета

  1. Проанализируйте свои привычки. Если вы хотите платить меньше за свой счет, иногда достаточно изменить свое поведение и использовать счет по-другому.
  2. Попросите у своего банка более доступную модель счета. Если вы платите больше 60 евро в год за свой счет, начните с просьбы к своему банку предоставить более выгодную модель счета.
  3. Смените банк. Если это не приводит к экономии, рассмотрите возможность смены счетов.

Как успешно перейти на другой счет.

Отсутствие инвестиционных возможностей является характерной чертой 10 бесплатных счетов, которые сосредоточены исключительно на базовых банковских услугах. Чтобы сэкономить 100 евро или больше в год, можно рассмотреть возможность перехода на счет с меньшими требованиями или условиями.

Инвестирование в премиум-счет с комиссией может иногда приносить более высокие проценты или другие преимущества, делая его выгодным вариантом для некоторых людей, стремящихся к большей финансовой отдаче.

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