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Токийский зоопарк переводит старую пару панд в Китай для необходимой медицинской помощи.

Главный зоопарк Токио выразил печаль по поводу расставания со старшими гигантскими пандами Ри Ри и Шин Шин, которые должны вернуться в Китай к конце сентября на медицинский осмотр, как объявила губернатор Юрико Койке. На многочисленных поклонниках панд посещали Уэно-Зоо со слезами и прощаниями.

 and  Katherine Bradley
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Токийский зоопарк переводит старую пару панд в Китай для необходимой медицинской помощи.

Панды, проживающие в Уэно Зоопарке с 2011 года, в частности Ри Ри и Син Син, изначально планировалось содержать до февраля 2026 года. Однако было принято решение между Японией и Китаем отправить теперь 19-летних панд на родину раньше срока.

На недавней пресс-конференции губернатор Коике объявил, что панды страдают от высокого кровяного давления в течение последних двух лет. Им назначена медикаментозная терапия и проводятся регулярные обследования, но, к сожалению, пока нет значительного улучшения. Коике признал, что это решение может вызвать грусть у некоторых, но подчеркнул, что благополучие наших любимых панд является приоритетом, делая раннее прощание лучшим вариантом.

Последний раз панды будут выставлены в Уэно Зоопарке 28 сентября. Сообщается о длинных очередях у вольера с панд уже с прошлой субботы.

По прибытии в Токио в 2011 году Ри Ри и Син Син быстро стали известными фигурами. В 2017 году они родили Сианг Сианга, первого пanda-малыша, родившегося в Уэно Зоопарке с 1988 года, что привлекло множество посетителей. Еще два пanda родились в 2021 году. Возвращение Сианг Сианга в Китай в прошлом году вызвало широкое эмоциональное расстройство среди японских поклонников панд, прощание с которыми было показано в прямом эфире на японском телевидении.

Китай использует панд в своей стратегии "панд-дипломатии" для расширения международного влияния уже много лет. Панды часто передаются в зоопарки и парки по всему миру на несколько лет. По данным Всемирного фонда дикой природы, около 1860 гигантских панд все еще выживают в естественной среде обитания, в основном в бамбуковых лесах юго-запада Китая. Еще около 600 панд содержатся в неволе в питомниках, зоопарках и парках дикой природы по всему миру.

Решение губернатора отправить Ри Ри и Син Син обратно раньше срока вызвано их продолжающимися проблемами со здоровьем, в частности высоким кровяным давлением, которое не отвечает на лечение и регулярные обследования. После их последнего публичного появления 28 сентября панды отправятся в Китай для продолжения лечения.

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