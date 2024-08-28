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Тюрингский кандидат от "Альтернативной партии" Хёке отменил запланированные дебаты перед голосованием

Лидер АФД в Тюрингии Йёрк Хёкке не присоединится к другому дебату с участием основных кандидатов перед выборами в воскресенье. По данным информационного канала n-tv и радиостанции Antenne Thüringen, Хёкке withdrew от послеполуденного мероприятия из-за 'здоровья'. Будет заменять Хёкке на...

 and  Viktoriya Miller
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Тюрингский кандидат от "Альтернативной партии" Хёке отменил запланированные дебаты перед голосованием

Бroadcasters объявили, что Хёкке изначально планировал отменить запланированную дебаты на понедельник. Сначала он сослался на личные проблемы, но отказался вдаваться в подробности, когда его об этом попросили. Однако он все же отказался от участия во вторник и открыто отменил дебаты в среду. Ранее этот видный фигур из AfD в Тюрингии принял участие в "Электоральной арене" на MDR телевидении в понедельник.

Подобно Саксонии, в Тюрингии также состоятся выборы в ландтаг в ближайшее воскресенье. Согласно опросам перед выборами в Тюрингии, AfD лидирует с примерно 30 процентами. Это ставит их впереди ХДС, возглавляемого своим главным кандидатом Марио Войгтом, Альянса Сахры Вагенкнехт (BSW) и Левую партию, возглавляемую Министром-президентом Бодо Рамелов. СДПГ едва преодолевает пятипроцентный барьер, в то время как Зеленые и СВП рискуют не вернуться в ландтаг в Эрфурте.

Несмотря на лидерство в опросах перед выборами в Тюрингии, видный фигур AfD в штате, Хёкке, отказался от запланированной дебаты на MDR телевидении, сославшись на личные проблемы. Это неожиданное отсутствие происходит накануне выборов в Нидерландах, где также состоятся выборы в ландтаг в ближайшее воскресенье.

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