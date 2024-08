текущие обстоятельства и права на основные страховые выплаты: кто имеет право на какие пособия?

В Германии лица, которые не могут финансово обеспечивать себя, могут претендовать на так называемую "базовую защиту". Эта социальная поддержка гарантирует, что они получат необходимые вещи, такие как жилье, еда, одежда и другие нужды. Однако тип базовой защиты, на который вы имеете право, может варьироваться в зависимости от вашей конкретной ситуации.

Маргарет Бёве из немецкой ассоциации социального обеспечения VdK Германия объясняет, что базовая защита включает в себя различные формы. Это включает базовую защиту для пожилых людей, для тех, у кого ограничена способность к труду, и для безработных, что также известно как пособие по безработице. Все эти типы разделяют принцип удовлетворения базовых потребностей, но процесс подачи заявки и требования существенно различаются.

1. Базовая защита для безработных (пособие по безработице)

Кто имеет право?

Вы можете претендовать на пособие по безработице, если не можете финансово обеспечивать себя своим доходом и имуществом, и другие пособия, такие как пособие по безработице, жилищное пособие и надбавка на ребенка, не достаточны. Вы также должны быть способны работать хотя бы 15 часов в неделю. Лица, которые не могут работать и проживают в сообществе с получателями пособия по безработице, также могут быть eligible.

Сколько денег доступно?

Текущая стандартная ставка составляет 563 евро в месяц. Это также покрывает разумные расходы на аренду и отопление, а также социальные страховые взносы. Особые нужды, такие как для беременных женщин или одиноких родителей, также могут быть покрыты. Другие льготы, такие как освобождение от уплаты телерадиотарифа и социальный билет на общественный транспорт, часто включены.

Какой доход, какое имущество учитывается?

Большинство доходов, в том числе заработная плата, детское пособие и алименты, вычитаются из вашего права на получение. Имущество свыше 15 000 евро на человека должно быть сначала использовано для собственных расходов на проживание. Только в первый год есть освобождение от имущества более 40 000 евро. Доход и имущество вашего партнера, проживающего в том же сообществе, также учитываются.

Как и где подать заявку?

Вы можете подать заявку в своем местном центре занятости, что также можно сделать онлайн на сайте www.jobcenter.digital. Вам понадобится действительный документ, удостоверяющий личность, доказательства дохода и имущества, и доказательства расходов на проживание, среди прочего.

Что если ваши обстоятельства изменятся?

Если партнер или ребенок переезжают или выезжают из вашего сообщества, или если ваш доход меняется, получатели пособия по безработице должны сообщить об этом в свой соответствующий офис. Длительные отпуска и отсутствия также должны быть уточнены, так как ваше право на получение может тогда прекратиться.

2. Базовая защита в старости

Кто имеет право?

Те, кто не может обеспечить себе минимальное существование своими собственными средствами и достигли обычного пенсионного возраста, имеют право.

Сколько денег доступно?

Текущая ставка базовой пенсионной защиты составляет 563 евро. Это также покрывает разумные расходы на аренду и отопление, а также социальные страховые взносы. Особые нужды, такие как те, которые связаны с ограничением подвижности, также оплачиваются. Лица, получающие базовую пенсионную защиту, освобождаются от уплаты телерадиотарифа и могут получить местный билет на общественный транспорт.

Какой доход и имущество учитываются?

Доход, как правило, вычитается из заявки на получение. Есть лишь несколько исключений, таких как пособие по уходу. Те, у кого имущество более 10 000 евро, должны сначала использовать это, прежде чем они смогут претендовать на получение. Кроме того, доход и имущество вашего партнера, проживающего в том же доме, также учитываются.

Как и где подать заявку?

Заявки могут быть поданы либо в ответственном социальном ведомстве, либо в пенсионном ведомстве, которое перешлет заявку в социальное ведомство. Некоторые офисы позволяют онлайн-заявки, которые можно проверить на сайте www.sozialplattform.de. Требуются доказательства дохода и имущества, а иногда и вашего партнера.

Что если обстоятельства проживания изменятся?

Получатели должны немедленно сообщать обо всех изменениях обстоятельств проживания, которые влияют на критерии получения.

3. Базовая защита для тех, у кого ограничена способность к труду

Кто имеет право?

Те, кто не может покрыть свои расходы на проживание своими собственными ресурсами, достигли возраста 18 лет и имеют постоянное ограничение способности к труду, например, из-за болезни или травмы, имеют право. Согласно Министерству труда Германии, ограничение должно быть настолько серьезным, что заинтересованные лица не могут работать хотя бы три часа в день на неопределенный срок.

Сколько денег доступно?

Ставка базовой защиты соответствует другим двум типам базовой защиты: в настоящее время 563 евро. Это также покрывает разумные расходы на аренду и отопление, а также социальные страховые взносы. Особые нужды, такие как те, которые связаны с ограничением подвижности, также оплачиваются. Лица, получающие базовую защиту для тех, у кого ограничена способность к труду, освобождаются от уплаты телерадиотарифа и могут получить местный билет на общественный транспорт.

Какой доход и имущество учитываются?

С небольшими исключениями, все доходы вычитаются из заявки на получение. Предельный порог освобождения от имущества составляет 10 000 евро на человека.

Как и где подать заявку?

Ответственное социальное ведомство или пенсионное ведомство - правильное место для подачи заявки. Заявители также могут проверить, возможна ли онлайн-заявка на сайте www.sozialplattform.de. Требуются доказательства постоянного ограничения способности к труду, а также доказательства дохода и имущества, и sometimes those of the partner.

Что если обстоятельства проживания изменятся?

Получатели также имеют широкие информационные обязанности, например, если размер пенсии увеличивается.

Защита потребителей является важной при предоставлении пособия по безработице, гарантируя, что процесс является прозрачным и справедливым для всех имеющих на него право. Это включает в себя четкое изложение критериев eligibility, сумм пособий и дохода и имущества, которые будут учитываться. В контексте базовой защиты для пожилых людей защита потребителей является важной для того, чтобы процесс подачи заявки был простым и чтобы имеющие на него право получатели получали свои законные пособия без каких-либо неоправданных задержек или осложнений.

