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Тех-бизнесмен Линч входит в число найденных погибших.

Британский миллиардер Майк Линч входит в число шести погибших после опрокидывания роскошной яхты у берегов Сицилии. Поздно ночью итальянскими спасателями было найдено тело последнего пропавшего. До сих пор числится пропавшей без вести женщина, спасатели с помощью подводного дрона продолжают...

 and  Christian Meier
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После затопления роскошной яхтыNear Siciliy, были приняты такие меры.
После затопления роскошной яхтыNear Siciliy, были приняты такие меры.

Тех-бизнесмен Линч входит в число найденных погибших.

56-метровый роскошный яхт "Байезиан", сопровождаемый командой из десяти человек и двенадцатью отдыхающими, попал в беду в понедельник вечером у берегов сицилийского Портичелло из-за водоворота, морского аналога торнадо. Пятнадцать человек были успешно спасены с судна.

Позже из моря были извлечены шесть тел, в том числе и технического магната Майка Линча, известного как "британский Билл Гейтс". Где находится пропавшая женщина, пока неизвестно, но различные новостные источники спекулируют, что это может быть дочь Линча Ханна.

Причина гибели яхты остается загадкой. Джованни Костантино, глава компании-строителя лодки, поделился своими мыслями во вторник, задаваясь вопросом, мог ли этот трагедии быть предотвращен. "Серия событий, приведших к этому инциденту, кажется цепочкой серьезных ошибок", - признался Костантино газете "Корriere della Sera".

По словам Костантино, всегда должен быть кто-то на вахте на судне, когда оно находится в любом месте. "Если бы была вахта, они заметили бы приближающуюся бурю", - объяснил он, сожалея о том, что пассажиры не были предупреждены и двери и люки оставались открытыми. Вода, якобы, проникла в судно, пока пассажиры спали в своих каютах, застигнув их врасплох без возможности спастись.

Итальянские СМИ сообщают, что пассажиры были гостями Линча, так как он праздновал оправдание в суде по делу о мошенничестве на сумму в миллиард долларов на яхте. В июне Линч был оправдан по обвинению в мошенничестве в США после продажи своей компании Autonomy Hewlett-Packard. Обвинение утверждало, что он подделал документы и преувеличил доходы своей компании, а "Sunday Times" оценил чистую стоимость Линча примерно в 587 миллионов евро.

Операция по спасению включала в себя мужчин и женщин, а команда пыталась спасти всех, кто был на борту. Несмотря на усилия, местонахождение Ханны Линч, женщины, остается неясным.

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