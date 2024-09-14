Танцевальная сенсация Микаэла Мабинти ДеПринс из Сьерра-Леоне, известная в музыкальном клипе Бейонсе, скончалась в возрасте 29 лет.

"Её жизнь была полна грации, страсти и стойкости, оставив неизгладимый след в нас своей преданностью ремеслу, благотворительной деятельности и мужеством в преодолении, казалось бы, непреодолимых препятствий." - так гласило сообщение.

"Она стала символом возрождения для многих людей, демонстрируя, что, несмотря на все трудности, сияние и величие могут восстать из самых темных бездн."

Причина смерти не была раскрыта. Её сестра Миа выразила шок и глубокую скорбь.

ДеПринс вошла в историю как самая молодая прима-балерина в Dance Theatre of Harlem и затем танцевала в Dutch National Ballet и Boston Ballet, где занимала позицию второго солиста.

Её талант получил более широкое признание после камео в ‘Lemonade’, видео, сопровождавшем альбом Бейонсе. ДеПринс поделилась с WSJ, что подумала, что это розыгрыш, когда услышала, что Бейонсе хочет её для видео, которая, в свою очередь, сказала ДеПринс, что это честь иметь её в главной роли.

Родившись во время жестокого конфликта в Сьерра-Леоне и переехав в приют после смерти обоих биологических родителей - её отца убили повстанцы, а мать умерла от голода, - ранняя жизнь ДеПринс была отмечена ужасами войны.

В приюте её называли "ребёнком дьявола" и подвергали плохому обращению из-за витилиго - кожного заболевания, вызывающего светлые пятна. Она свидетельствовала, как одного из учителей убили повстанцы, и пострадала от удара молодого мальчика, пытаясь защитить себя.

"У меня есть шрам от этого, и после этого инцидента был провал - я не знаю, как я выжила, это было ужасно," - поделилась ДеПринс в интервью CNN в 2012 году.

Родившаяся под именем Мабinti Bangura, ДеПринс впервые увидела балерину на обложке журнала вне приюта, когда ей было всего три года.

"Я была просто очарована этой личностью, её неземной красотой и роскошным костюмом," - сказала ДеПринс. Хотя у неё не было понятия о балете, она сохранила обложку журнала и мечтала стать такой же счастливой, как танцовщица на фото.

Вскоре после этого ДеПринс была усыновлена парой из Нью-Джерси и начала новую жизнь в Соединенных Штатах. Её семья поощряла её любовь к балету и записала её на занятия.

"От наших скромных начал в Африке, деля постель в приюте, Микаэла (Мабinti) и я ставили свои собственные мюзиклы и балетные представления," - написала её сестра Миа, также родившаяся в Сьерра-Леоне и усыновлённая той же семьёй, в заявлении.

ДеПринс получила полную стипендию в летней программе American Ballet Theater в возрасте 13 лет и ещё одну стипендию в Youth America Grand Prix, самом престижном балетном конкурсе в мире.

Это не было путешествием без предрассудков. Как чернокожая девочка в преимущественно белом мире балета, она подумывала бросить всё в возрасте 10 лет, когда учитель заявил, что её талант не стоит вкладывать.

Но её желание сохранилось. "Я хочу изменить представление людей о чернокожих танцовщицах, что мы можем стать изящными танцовщицами, что мы можем быть балеринами," - сказала она CNN в возрасте семнадцати лет.

"Преодолевая заявления, что "мир не готов к чернокожим балеринам" или что "чернокожие балерины не стоят вкладывать", она оставалась решительной, сосредоточенной и медленно продвигалась вперёд," - написала танцовщица Мисти Копленд в трибуте, опубликованном в социальных сетях. "Микаэла имела гораздо больше, чем предложить," - заключила она.

В 2014 году ДеПринс соавторствовала мемуары о своей жизни с приёмной матерью под названием 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina' и заняла позицию посла War Child Holland, выступая за благополучие и психическое здоровье детей в зонах конфликтов.

"Эта работа занимала особое место в её сердце," - написала её семья в заявлении, призывая к пожертвованиям в её память.

Ранее сообщалось CNN’s Nkepile Mabuse.

Влияние ДеПринс выходило за рамки мира танца, вдохновляя многих своей историей стойкости и триумфа над трудностями. Её мемуары, 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina', служили свидетельством её силы и решимости.

Новость о смерти ДеПринс оставила зияющую пустоту в мире балета, а также в сердцах её близких и поклонников по всему миру.

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