Талибы запрещают слышать женские голоса, которые поют или читают в общественных местах.

Регламенты были представлены в среду, получив одобрение от Верховного лидера Хайбатуллы Ахундазады, как сообщил представитель правительства. Эти регламенты охватывают различные аспекты повседневной жизни, такие как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники.

Статья 13 особо фокусируется на поведении женщин: она предписывает, чтобы женщины всегда закрывали свои тела в общественных местах и носили покрывала на лице, чтобы предотвратить искушение и соблазнение других. Одежда не должна быть откровенной, облегающей или короткой.

Женщинам также предписывается закрывать себя в присутствии не-мусульманских мужчин и женщин, чтобы защитить себя от разврата. Их голоса воспринимаются как интимные и не должны быть слышны в обществе при пении, чтении или громком чтении. Женщинам рекомендуется не смотреть на мужчин, которые не связаны с ними кровным родством или браком, и наоборот.

"По милости Аллаха, эти исламские законы несомненно способствуют продвижению добродетели и подавлению порока," заявил спикер министерства Мульви Абдул Гафар Фаррук в четверг.

Официальное объявление правил нравственности и безнравственности

114-страничный, 35-статейный документ, увиденный Ассошиэйтед Пресс, является первым официальным объявлением правил нравственности и безнравственности в Афганистане со времени захвата власти талибами в 2021 году. Одновременно они создали министерство, ответственное за "продвижение добродетели и запрещение порока".

Эти новые регламенты предоставляют министерству полномочия надзирать за личным поведением, налагать штрафы, такие как предупреждения или аресты, если сообщаются предполагаемые нарушения.

Регламенты запрещают публикацию живых изображений, представляя угрозу для уже нестабильного афганского медиа-ландшафта; запрещают музыку; запрещают путешествия женщин в одиночку; запрещают смешивание мужчин и женщин, не связанных родством. Регламенты также призывают к перерывам на молитву в назначенное время для пассажиров и водителей.

Веб-сайт министерства перечисляет продвижение добродетели как деятельность, такую как молитва, выравнивание мусульманского характера и поведения с исламским законом, поощрение ношения хиджаба среди женщин и поощрение соблюдения пяти столпов ислама. Устранение порока, с другой стороны, включает запрет на деятельность, запрещенную исламским законом.

В прошлом месяце в отчете ООН сообщалось, что министерство сеет страх и запугивание среди афганцев своими указы и методами преследования.

Оно упомянуло, что роль министерства проникает в другие области общественной жизни, включая мониторинг СМИ и борьбу с наркотической зависимостью.

"В свете множества вопросов, изложенных в отчете, заявление талибов о том, что этот надзор будет расширяться и расширяться, вызывает серьезные опасения для всех афганцев, в частности женщин и девочек," заявила Фиона Фрейзер, глава Службы прав человека в миссии ООН в Афганистане.

Талибы отвергли отчет ООН.

Вклад в этот отчет сделал CNNJennifer Hauser

Новые регламенты в Средней Азии, в частности в Афганистане, вызваны захватом власти талибами в 2021 году и имеют глобальное влияние. Эти строгие правила являются первым официальным объявлением правил нравственности и безнравственности в регионе с тех пор, влияя на различные аспекты повседневной жизни во всем мире.

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