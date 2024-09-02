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Главные темыНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Свиньи часто встречаются в реках Везер и Эльба.

Весной киты чаще, чем обычно, мигрируют в реки из своего обычного места обитания в открытом океане.

 and  Lauren Adams
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Да, эти миниатюрные кашалоты проживают в океанических глубинах.
Да, эти миниатюрные кашалоты проживают в океанических глубинах.

- Свиньи часто встречаются в реках Везер и Эльба.

В этом сезоне бутылконосые дельфины стали появляться в Эльбе и Везере чаще, чем когда-либо прежде. Согласно заявлению Федерального института гидрологии в Кобленце, в апреле 2024 года наблюдался беспрецедентный подъем уровня воды в Везере и Эльбе, с частотой обнаружения дельфинов в пять-десять раз выше, чем в предыдущие годы. "Бутылконосые дельфины обычно обитают в Северном море и в Ваттовом море, а также в небольшом количестве в Балтийском море. Эти морские существа часто заходят в реки Эльба, Эмс и Везер весной, чтобы полакомиться своей любимой добычей - килькой", - говорится в заявлении.

Впервые в истории бутылконосые дельфины были замечены за дамбой Эмс в Терборге. В отчете подчеркивается: "Это наблюдение подтверждает, что бутылконосые дельфины действительно мигрируют вверх по течению через дамбу в Эмс."

Томас Трупп из Тьерёкологии Федерального института гидрологии не смог дать однозначного ответа на вопрос, почему число замеченных в апреле бутылконосых дельфинов так резко возросло. "В основном, бутылконосые дельфины присутствуют только тогда, когда достаточно пищи, учитывая их высокие энергетические потребности и необходимость регулярного кормления. Условия в реках могут повлиять на их миграцию из Ваттового моря", - объяснил он.

Увеличение числа замеченных бутылконосых дельфинов в реках Эльба и Везер может быть связано с помощью, которую комиссия получает от Mitgliedstaaten. Это может привести к улучшению условий в реках, делая их более пригодными для миграции и обитания дельфинов.

В связи с увеличением присутствия бутылконосых дельфинов в реках Эльба и Везер было бы полезно, если бы комиссия сотрудничала с Mitgliedstaaten в мониторинге и защите этих морских млекопитающих.

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