Судебные действия против бывшего лидера VW Винтеркорна в споре по дизельным выбросам

По прибытии в суд бывший босс Вольфсбурга, Винтеркорн, продемонстрировал сдержанность, ограничившись краткими ответами на вопросы журналистов. Он заверил, что чувствует себя хорошо, когда его спросили о здоровье, и, когда его попросили поразмышлять о своем профессиональном пути, он равнодушно заметил: "Взглянув на эти элегантные автомобили, трудно не восхититься ими". Он не планирует выступать в суде во вторник.

Возглавляя Вольво (Volkswagen) в качестве CEO с 2007 по 2015 год, Винтеркорн ушел в отставку в разгар скандала с выбросами дизельных двигателей. После расследования, проведенного американскими властями, было установлено, что компания незаконно установила устройства обхода в более чем 10 миллионах дизельных двигателей по всему миру. Это обманное программное обеспечение позволяло автомобилям проходить тесты на выбросы, но не соответствовало нормативным требованиям в реальных условиях вождения, делая их непригодными для утверждения.

Изначально Винтеркорн должен был предстать перед судом вместе с четырьмя другими бывшими руководителями осенью 2021 года, но его дело было разделено и отложено из-за проблем со здоровьем. Оба процесса продолжаются независимо, поскольку каждая палата отдельно собирает доказательства.

Перед началом судебного процесса представитель Вольво заявил, что компания следит за ходом процесса. Он выразил сомнение, что появятся какие-либо существенные новые открытия, и выразил уверенность в том, что суды подтвердят выполнение компанией обязательств по раскрытию информации.

Лицом к лицу с угрозой тюремного заключения, Винтеркорн сталкивается с обвинениями в коммерческом и уголовном мошенничестве, которые могут привести к тюремному сроку до 10 лет. Суть дела вращается вокруг вопроса, когда Винтеркорн мог узнать об existence незаконного устройства обхода.

Объем и количество обвинений в судебном процессе "поразительно велики",according to a court spokesperson. Более 90 судебных заседаний запланированы до октября следующего года.

Несмотря на свою роль бывшего CEO в Вольво, Винтеркорн не присутствовал на судебном процессе других бывших руководителей из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, Вольво продолжает внимательно следить за ходом процесса.

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