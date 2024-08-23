Судебный орган считает обязательство носить маски в период пандемии соответствующим саксонским конституционным нормам

В 2020 году около 38 человек из группы АфД выразили свое несогласие с декретом о защите от коронавируса и подали ходатайство о его пересмотре. Они считали декрет о защите от коронавируса от 30 октября 2020 года неконституционным и, следовательно, недействительным в целом.

Конституционный суд отклонил их ходатайство, подчеркнув, что обязательное ношение масок соответствует Конституции Саксонии и Закону о защите от инфекций. Суд напрямую затронул спор вокруг обязательного ношения масок. Ходатайство АфД было признано недопустимым из-за отсутствия существенных оснований для обжалования других положений декрета о защите от коронавируса, который также включал ограничения на контакты или расстояния.

В соответствии с вердиктом, обязательное ношение масок было обоснованным в сложившейся эпидемической ситуации. Суд сослался на растущее число случаев заражения и число пациентов в отделении интенсивной терапии как на оправдание. В результате, сокращение контактов в населении для предотвращения "критической национальной медицинской чрезвычайной ситуации" было признано разумным.

Кроме того, суд заявил, что обязательное ношение масок было соразмерным, учитывая возможность коллапса системы здравоохранения из-за неконтролируемого роста числа пациентов с Covid-19. В таких обстоятельствах ношение маски было признано незначительным неудобством. Более того, были предусмотрены исключения в exceptional случаях, когда по медицинским показаниям не допускалось ношение маски. Суд не обнаружил процедурных нарушений при выдаче декрета. Решение было принято недавно.

Эпидемическая ситуация в 2020 году оправдывала обязательное ношение масок, как указано в вердикте суда, учитывая растущее число случаев заражения и число пациентов в отделении интенсивной терапии. Ходатайство АфД о признании декрета о защите от коронавируса, включая обязательное ношение масок, неконституционным, было отклонено из-за недостаточного обоснования.

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