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Судебное разбирательство по спору о дизельном топливе продолжается с зимней зерной: бывший глава VW требует показаний о причастности

В суде регионального Брауншвейга на этой неделе возобновился процесс против бывшего CEO Volkswagen Мартина Винтеркорна, рассматривающий дизельное скандальное дело. Ожидалось, что 77-летний будет возражать против предъявленных против него обвинений. Ему инкриминируют, в том числе, мошенничество...

 and  Viktoriya Miller
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Винтеркорн присутствовал в суде в вторник
Винтеркорн присутствовал в суде в вторник

Судебное разбирательство по спору о дизельном топливе продолжается с зимней зерной: бывший глава VW требует показаний о причастности

Суд начался в один из вторников после нескольких отсрочек. В основном, он сосредоточен на том, когда Винтеркорн узнал о незаконных устройствах управления выбросами и как он управлял этой информацией. Обман был раскрыт в 2015 году, что привело к увольнению Винтеркорна с его должности. Власти утверждают, что он знал о запретном программном обеспечении с мая 2014 года, но не вмешивался и не прекращал выпуск пострадавших автомобилей.

В начале суда команда адвокатов Винтеркорна заявила об отказе от всех трех обвинений против него. "Наш клиент не обманывал и не причинил вреда никому", - говорилось в заявлении. Винтеркорна не признали "главным обвиняемым" или "главным виновником" в дизельном скандале Volkswagen.

"Мы уверены, что все обвинения против него можно опровергнуть", - сказал журналистам во время перерыва в суде адвокат Винтеркорна Феликс Дёрр. "Поэтому мы относимся к этим процедурам с уверенностью".

Винтеркорн предстанет перед судом по обвинению в коммерческом и уголовном обмане, даче ложных показаний и манипулировании рынком. Первое обвинение влечет за собой серьезные последствия - если Винтеркорна признают виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Несмотря на то, что его не считают главным обвиняемым или главным виновником, бывший CEO Volkswagen, Винтеркорн, все еще предстает перед судом по обвинению в коммерческом и уголовном обмане, даче ложных показаний и манипулировании рынком. Во время суда адвокат Винтеркорна Феликс Дёрр выразил уверенность в том, что все обвинения против бывшего CEO Volkswagen можно опровергнуть.

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