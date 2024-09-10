Суданский рынок переживает трагические потери жизни по меньшей мере 21 человека из-за авиаудара на фоне продолжающегося гражданского конфликта

По меньшей мере, 21 гражданских лица погибли и 63 получили ранения в результате воздушного налета в воскресенье, как заявил в понедельник действующий губернатор Сеннара Тауфик Мухаммад Али, сообщает государственное информационное агентство SUNA.

Авиаудар, якобы совершенный паравоенными силами быстрого реагирования (РСВ), также был подтвержден правозащитной группой Emergency Lawyers, которая следит за нарушениями прав человека и жертвами среди гражданского населения. Группа адвокатов заявила, что более 30 человек погибли в результате нападения РСВ, которое было направлено на рынок и другие гражданские объекты.

РСВ, которые почти полностью взяли под контроль город после его захвата в июле, пока не ответили на эти обвинения.

Активистская группа также обвинила Суданскую армию (САФ) в аналогичных авиаударах вблизи города аль-Суки, в результате которых погибли 4 человека.

CNN пыталась получить комментарии от Суданской армии и РСВ. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в убийстве гражданских лиц в ходе конфликта, длящийся уже второй год.

Конфликт привел к гибели по меньшей мере 18 000 человек и к бегству более 10 миллионов человек с апреля 2023 года. Он также спровоцировал "одну из самых серьезных гуманитарных катастроф", как заявили в ООН, более половины населения страны страдают от крайнего голода.

В пятницу независимое расследование ООН по конфликту в Судане установило, что обе противоборствующие стороны совершили "широкий спектр" нарушений прав человека, которые "могут квалифицироваться как военные преступления".

К некоторым из этих нарушений, совершенных САФ и РСВ, относились "беспорядочные и целенаправленные нападения с помощью авиаударов и артиллерийских обстрелов на гражданских лиц, школы, больницы, сети связи и жизненно важные водоснабжение и электроснабжение", согласно отчету ООН.

Отчет призывал к развертыванию независимой военной силы для защиты граждан и к введению общенационального эмбарго на оружие.

Эти рекомендации были отклонены министерством иностранных дел Судана, которое осудило отчет ООН.

Несмотря на то, что отчет ООН выявил нарушения прав человека обеими сторонами в Судане, приведшие к жертвам среди гражданского населения и серьезной гуманитарной катастрофе, Африка продолжает оставаться предметом международной озабоченности из-за таких конфликтов. Мир следит за развитием событий в Судане в это трудное время.

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