- Суд по делам о дизельных выбросах - Винтеркорн отрицает обвинения

Бывший CEO Volkswagen Мартин Винтеркорн отказывается признавать свою вину перед судебным процессом, связанным со скандалом с дизельными выбросами. На заседании в Брауншвейгском районном суде адвокат Винтеркорна Феликс Дорр заявил: "Наш клиент решительно отрицает выдвинутые против него обвинения". По словам Дорра, Винтеркорн не был "главным обвиняемым" или "главным виновником", связанным со скандалом с дизелем в Volkswagen девять лет назад.

Быть CEO в то время не делает его автоматически ответственным за все аспекты дизельных двигателей, заявил Дорр. "Мы оптимистично настроены в отношении получения положительного вердикта для нашего клиента", - выразил он. Винтеркрон, ныне 77-летний, обвиняется в коммерческом подкупе, манипулировании рынком и даче ложных показаний в отделе экономических преступлений. Он поддерживает свою невиновность до тех пор, пока не будет доказана вина.

Адвокат Винтеркорна настаивает на доказательствах личной вины

Скандал с "Дизельгейтом" был выявлен в результате расследований американских экологических агентств и исследователей в сентябре 2015 года, что привело к отставке Винтеркорна. Совет принял политическую ответственность, но отрицал какое-либо уголовное участие. Во время открытия суда Дорр подчеркнул, что уголовное право требует доказательств личной вины от каждого обвиняемого.

Сообщение защиты ясно: суд должен предоставить доказательства того, что важная информация достигла Винтеркорна, CEO автомобильного гиганта, в то время. Вопрос о всех трех обвинениях, по словам Дорра, заключается в том, знал ли Винтеркрон и когда он обнаружил использование критического программного обеспечения в американских автомобилях. Только когда это будет установлено, можно будет изучить предпосылки для уголовной ответственности.

"Никогда не обманывал и не причинял вреда никому"

Для защиты неоспоримо, что Винтеркрон "никогда не обманывал" и "не причинял вреда никому". Он не намеренно вводил в заблуждение финансовый рынок или парламентский расследовательский комитет. До сентября 2025 года запланировано более 80 заседаний судебного процесса.

Защита утверждает, что просто будучи CEO не делает Винтеркорна полностью ответственным за дизельные двигатели, учитывая вес ответственности. Дорр считает, что для доказательства личного участия Винтеркорна в манипулировании дизельными выбросами требуются твердые доказательства.

Команда защиты утверждает, что Винтеркрон не был вовлечен в решение использовать программное обеспечение, способное обманывать тесты выбросов в значительной степени, как утверждают обвинения. Вопрос об ответственности, по словам Дорра, заключается в том, когда и если Винтеркрон узнал об этой спорной практике.

Читайте также: