Суд Европейских Сообществ постановил, что смерть учителя от укусов осы считается несчастным случаем на рабочем месте.

На второй предпоследний день летних каникул учитель присутствовал на собрании сотрудников в гребном клубе, где проходили академические дискуссии. Он изначально сообщил двум коллегам, что чувствителен к укусам пчел, но забыл взять с собой средства первой помощи. Он вежливо попросил их следить за его состоянием на случай обморока после укуса.

Не прошло и часа, как его укусила пчела во время кофе на террасе клуба, и он испытал тяжелую аллергическую реакцию. Несмотря на усилия коллег и вызванную скорую помощь, он трагически скончался на месте. Администрация Отдела образования впоследствии отказалась признавать этот инцидент как служебную травму, в основном ссылаясь на личную аллергию учителя на пчелиный яд, которая не была связана с его профессиональными обязанностями и не представляла собой "уникальный риск в гражданской служебной деятельности".

Однако суд поддержал апелляцию вдовы, тем самым косвенно расширив страховое покрытие выжившего. Судья заявил, что укус пчелы квалифицировался как служебная травма. Нахождение на собрании было связано со служебными обязанностями, и аллергия на пчелиный яд не могла быть классифицирована как предсуществующее заболевание. Реакция на укус пчелы варьируется в зависимости от множества непредсказуемых факторов, таких как количество выпущенного яда и место укуса.

На определенном уровне его пренебрежение к средствам первой помощи можно было считать лишь "незначительным правовым упущением". С точки зрения суда, непонятно, смог бы он воспользоваться ими, даже если бы профессиональные службы скорой помощи не смогли спасти его жизнь.

Учитель заявил, что его чувствительность к последующим укусам пчел была упущена во время собрания сотрудников в гребном клубе. После укуса пчелы на террасе клуба учитель отметил, что его присутствие, связанное со служебными обязанностями, и непредсказуемая природа реакции на укус пчелы также были учтены судом.

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