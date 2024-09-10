Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСледующие:

Суд Европейских Сообществ постановил, что смерть учителя от укусов осы считается несчастным случаем на рабочем месте.

Решением административно судом Берлина смертельный dagojca oapo |mysny, полученный учителем с известной аллергией на укус во время внеклассного занятия, признан производственной травмой. Иск был подан вдовой покойного teachers, которая являлась госслужащей.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Суд Европейских Сообществ постановил, что смерть учителя от укусов осы считается несчастным случаем на рабочем месте.

На второй предпоследний день летних каникул учитель присутствовал на собрании сотрудников в гребном клубе, где проходили академические дискуссии. Он изначально сообщил двум коллегам, что чувствителен к укусам пчел, но забыл взять с собой средства первой помощи. Он вежливо попросил их следить за его состоянием на случай обморока после укуса.

Не прошло и часа, как его укусила пчела во время кофе на террасе клуба, и он испытал тяжелую аллергическую реакцию. Несмотря на усилия коллег и вызванную скорую помощь, он трагически скончался на месте. Администрация Отдела образования впоследствии отказалась признавать этот инцидент как служебную травму, в основном ссылаясь на личную аллергию учителя на пчелиный яд, которая не была связана с его профессиональными обязанностями и не представляла собой "уникальный риск в гражданской служебной деятельности".

Однако суд поддержал апелляцию вдовы, тем самым косвенно расширив страховое покрытие выжившего. Судья заявил, что укус пчелы квалифицировался как служебная травма. Нахождение на собрании было связано со служебными обязанностями, и аллергия на пчелиный яд не могла быть классифицирована как предсуществующее заболевание. Реакция на укус пчелы варьируется в зависимости от множества непредсказуемых факторов, таких как количество выпущенного яда и место укуса.

На определенном уровне его пренебрежение к средствам первой помощи можно было считать лишь "незначительным правовым упущением". С точки зрения суда, непонятно, смог бы он воспользоваться ими, даже если бы профессиональные службы скорой помощи не смогли спасти его жизнь.

Учитель заявил, что его чувствительность к последующим укусам пчел была упущена во время собрания сотрудников в гребном клубе. После укуса пчелы на террасе клуба учитель отметил, что его присутствие, связанное со служебными обязанностями, и непредсказуемая природа реакции на укус пчелы также были учтены судом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно