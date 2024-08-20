- Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

Церемония закладки первого европейского завода TSMC в Дрездене

Церемония начала строительства первого европейского завода TSMC, крупнейшего в мире производителя микросхем, прошла с помпой. "Самый крупный в мире производитель микросхем ступает на нашу землю, присоединяясь к трем европейским чемпионам", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии в Дрездене.

Инвестиции в размере около десяти миллиардов евро - это совместное предприятие тайваньского промышленного гиганта TSMC и устоявшихся европейских компаний Bosch, Infineon и NXP Semiconductor. TSMC будет владеть 70% акций, а оставшиеся партнеры - по 10% каждая. Завод будет носить название Европейская компания по производству полупроводников (ESMC) и является центральным проектом в рамках Европейского закона о чипах, направленного на стимулирование передовых и экологически чистых производственных процессов в Европе.

Правительство предоставит субсидию в миллиарды евро

Министерство экономики Германии планирует поддержать этот проект, внеся вклад в размере пяти миллиардов евро. Вчера Брюссель дал зеленый свет после проверки регулирования. Как первый завод, построенный в Европе в рамках Закона о чипах, он соответствует требованиям государственной помощи, согласно фон дер Ляйен, которая утвердила его утром.

"Поддерживая полупроводниковую промышленность, мы поддерживаем не только саму промышленность", - подчеркнул федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ). В тени будущих производственных площадок появятся обширные сети исследований, разработок, стартапов и поставщиков.

"Завод в Дрездене поможет удовлетворить растущий спрос на полупроводники в быстрорастущих автомобильной и промышленной отраслях Европы", - сказал CEO TSMC Чжи-Чжэнь Вей. "С этим передовом предприятием мы приблизим передовые производственные стратегии TSMC к нашим европейским клиентам и партнерам".

Преимущества распространяются за пределы Дрездена и Саксонии, согласно фон дер Ляйен. Улучшенные цепочки поставок, продукты, ориентированные на европейский рынок, и смягчение геополитических tensions будут полезны для европейской промышленности.

Шольц выражает радость

"Мы рады, что значительный глобальный производитель полупроводников теперь обосновался здесь", - сказал федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) на мероприятии. Он также подчеркнул важность полупроводников в достижении нейтральности в отношении климата, отметив, что это может быть достигнуто только с помощью ветровой энергии, фотоэлектрики и климатической мобильности. "Однако все они имеют одну общую черту: они требуют полупроводников, и их нужно много", - добавил он, отметив, что сегодня электромобиль содержит в два раза больше чипов, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) назвал это знаменательным событием. "Дрезден - лучшее место для микроэлектроники в Европе", - провозгласил он. "Силиконовая Саксония символизирует будущую технологию, экономическую и научную политику, которая последовательно работала над общей целью в сотрудничестве с многочисленными партнерами в течение многих лет и десятилетий - в том числе Bosch, Globalfoundries и Infineon". Креtschмер поблагодарил Шольца за личную роль в урегулировании TSMC.

Председатель IG Metall Кристиане Беннер приветствовала инвестиции. С TSMC и совместным проектом ESMC большая часть промышленного будущего и независимости Германии прибывает. "Правильно, что общественные средства вкладываются в будущее развитие. Но также важно помнить, что не только идеальные условия для компании, но и для сотрудников должны быть созданы, и это означает: коллективные соглашения и гарантированные, хорошо оплачиваемые рабочие места".

По словам CEO Bitkom Бернхарда Рохледа, церемония закладки в Дрездене - "поворотный момент для технологического центра Германии". "Государственная помощь хорошо вложена и гарантирует равные условия конкуренции с ведущими центрами производства чипов, такими как Азия или США", - сказал он, подчеркнув необходимость сосредоточиться на других секторах полупроводников и приложений и привлечь специалистов в Германию.

Строительство начнется в 2027 году. Основное внимание будет уделено чипам для автомобильной промышленности, и первый европейский завод TSMC, как ожидается, создаст 2000 рабочих мест.

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