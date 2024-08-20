Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Авторитеты объявили о временном закрытии дорог и обозначили зоны парковки только по разрешению. Coldplay выступят на стадионе Эрнста Хаппеля в среду, четверг, субботу и воскресенье. Изначально планировалось, что Тейлор Свифт также выступит на этой площадке, но ее концерты были неожиданно отменены после выявления и предотвращения планов возможных атак. Трое подозреваемых в связях с ИГИЛ были задержаны правоохранительными органами.

Как сообщил представитель полиции Вены Филипп Хаслингер, в настоящее время нет угрозы безопасности для выступлений Coldplay. Примерно 240 000 зрителей на четырех концертах не должны позволить никакие помехи испортить им концертное удовольствие, сказал он агентству AFP.

Вокалист Coldplay Крис Мартин поделился изображением австрийской столицы через онлайн-сервис X в ранние часы вторника, написав в твите: "Так рады быть в Вене!"

Венские власти приняли дополнительные меры безопасности для обеспечения безопасности концертов Coldplay на фоне недавних задержаний подозреваемых. В свете этих событий посетителям рекомендуется соблюдать все правила безопасности во время посещения стадиона Эрнста Хаппеля.

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