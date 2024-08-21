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Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Федеральный канцлер Шольц начал свой первый зарубежный тур после летнего отпуска в сложной ситуации с коалицией. В Молдове, небольшой стране, прилегающей к Украине, которой Россия пытается разрушить стабильность, Шольц в среду выразил неуклонную поддержку Германии и пообещал дополнительную...

 and  Alex Stellmacher
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Шольц и Санду ведут переговоры в Кишиневе
Шольц и Санду ведут переговоры в Кишиневе

Стратегия Европейского Союза в области международных отношений

Германия полностью привержена помощи Молдове, как заявил Шольц после встречи с президентом Санду в Кишиневе. Он признал наличие проблем с Россией и прорусскими силами, пытающимися дестабилизировать Молдову.

Молдова полагается на дальнейшую немецкую помощь в ходе своего преобразования, как заявила президент Санду. Она выразила благодарность за прошлую помощь, например, в преодолении энергетического кризиса или создании системы двойного образования. Германия играет решающую роль в борьбе с дезинформацией, укрепляя устойчивость Молдовы.

Это был первый визит канцлера Германии в Молдову за десять лет. ЕС начал переговоры о присоединении с Молдовой, расположенной между Румынией и Украиной, в июне, в основном благодаря Шольцу.

Из-за сецессии прорусского региона Приднестровья в начале 90-х Молдова сталкивается с постоянными попытками России дестабилизировать страну, которые усилились из-за конфликта на Украине. Германия также помогает Молдове в реформах в сфере обороны.

В Молдове, население которой составляет около 2,5 миллионов человек, запланированы президентские выборы на 20 октября. У Санду есть неплохие шансы на переизбрание. Выборы связаны с референдумом о внесении цели присоединения к ЕС в Конституцию, чтобы предотвратить отказ от процесса будущими администрациями.

На данный момент нет никакого прогресса в желаемом миграционном соглашении из Берлина. Тем не менее, Шольц был оптимистичен, сказав: "мы скоро достигнем соглашения". Нет никаких значительных или стратегических препятствий, которые нельзя преодолеть, добавил он. Санду подтвердила, что переговоры продолжаются и скоро будут завершены.

Германия намекала на предстоящее соглашение в течение нескольких недель, направленное на создание более законных путей въезда для молдавских студентов и квалифицированных рабочих в Германии при условии сокращения нелегальной иммиграции. В декабре Молдова была признана безопасной страной происхождения Германией, что позволяет ускорить процедуры предоставления убежища и облегчает депортации.

Шольца сопровождал специальный посланник по миграционным соглашениям Йоахим Штэмм, который провел отдельные переговоры по этому вопросу в Кишиневе.

При спекуляциях о возможном ограничении военной помощи Германии Украине из-за бюджетных ограничений Шольц заверил в Кишиневе, что "Германия не отступится от поддержки Украины". Страна продолжит быть "крупнейшим европейским спонсором Украины".

Тем не менее, он также упомянул планируемый кредит в размере 50 миллиардов долларов от стран G7, полученный из конфискованных российских активов, что потребует меньшего финансового вклада из немецкого бюджета.

Реализация этого проекта G7 "технически сложна" и требует времени, объяснил Шольц. Тем не менее, план "политически ясен". Будет оказано больше усилий для быстрого завершения процесса.

Шольц уточнил, что не был проинформирован украинским правительством о предстоящем наступлении в российском регионе Курск, где якобы используются немецкие вооружения, такие как бронемашины. Операция была "тайно проведена" и "без консультаций", добавил он. Возможно, она будет "пространственно ограничена и временной", но дальнейшие комментарии неуместны на данном этапе.

Украинская армия запустила внезапное наступление в российский регион Курск 6 августа, якобы захватив-control several villages. По данным России, более 120 000 гражданских лиц покинули район. Это крупнейшее наступление Украины на территории России с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Молдова продолжает обращаться за помощью к Германии в борьбе с российским влиянием, учитывая свои исторические проблемы с прорусскими силами. Германия не только помогает Молдове в реформах в сфере обороны, но и предоставляет жизненно важную поддержку в ходе преобразования Молдовы, как показали прошлые инициативы, такие как борьба с энергетическим кризисом или создание системы двойного образования.

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