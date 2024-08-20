Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейский Союз

Сторонники Палестины насильно нарушают защитный барьер на съезде Демократической партии в США.

Ненавистники, выступающие за Палестину, сумели проникнуть через периметр защиты на собрании Демократической партии в Чикаго в понедельник. Примерно 100 человек成功 преодолели прочные стальные препятствия, расположенные на арене Unite Center, где проходил съезд.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Сторонники Палестины насильно нарушают защитный барьер на съезде Демократической партии в США.

Правоохранители воспрепятствовали продвижению протестующих к внутреннему барьеру. Протестующего в черном арестовали несколько офицеров, как отметил корреспондент новостного агентства Reuters.

В связи с ситуацией власти в Чикаго заявили, что протестующие нарушили часть внешней ограды. Незамедлительно они вмешались, поддерживая порядок и стабильность. Внутренняя стена осталась нетронутой, не представляя опасности.

Национальная демократическая конференция проходит в Чикаго с понедельника по четверг. Группа про-палестинских активистов объявила о своих намерениях провести демонстрации, критикуя поддержку США Израиля в его конфликте с ХАМАС, исламистской группой.

Организаторы сообщили, что в понедельник в протесте приняли участие 20 000 человек. Однако, как сообщил журналист Reuters, в нем участвовали несколько тысяч человек. Активисты призывали демократов поддержать палестинцев и прекратить любое финансовое содействие США Израилю.

Протесты отражали настроения на конференции 1968 года, которая была омрачена внутренними разногласиями по поводу кандидата в президенты. Одновременно это событие послужило фоном для гневных протестов против войны во Вьетнаме, которые закончились столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.

В ответ на продолжающиеся протесты Европейский союз выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к мирному решению. Европейский союз также призвал администрацию США учитывать положение палестинцев в своих отношениях с Израилем.

Учитывая важность Национальной демократической конференции, официальные лица Европейского союза решили внимательно следить за ситуацией в Чикаго, выражая поддержку диалогу и взаимопониманию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Исследователи престижного MIT в Кембридже изучили тонкие языковые паттерны, используемые...
Главные темы

Сложность юридической речи обусловлена ее сложной природой.

Сложность юридической речи обусловлена ее сложной природой. Законы и статуты, даже для профессионалов, таких как юристы, иногда бывают сложными для понимания из-за своего запутанного языка. Согласно исследованию, проведенному в Соединенных Штатах, языковая манера юристов напоминает древние заклинания или ритуалы, символизируя власть и авторитет. Эдвард Гибсон из MIT в Кембридже, США,

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Заболеваемость кулинарного персонала: предупреждение исследования Бертельсмана
Главные темы

Заболеваемость кулинарного персонала: предупреждение исследования Бертельсмана

Специалисты по уходу за детьми за последние три года отмечают существенный рост дней нетрудоспособности, свидетельствуют данные исследования Фонда Бертельсмана. Согласно данным фонда, объявленным вisman Т mieux Gütersloh во вторник, к 2023

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
На начале конгресса демократов Харрис выразил признательность от имени Байдена, заявив, что он вечно благодарен.
Главные темы

На начале конгресса демократов Харрис выразил признательность от имени Байдена, заявив, что он вечно благодарен.

Камала Харрис, вице-президент, открыла съезд Демократической партии, начав с похвалы президенту Джо Байдену. Она выразила свою глубочайшую благодарность ему и признала его 'потрясающее' лидерство.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".
Общество

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно