Сторонники Палестины насильно нарушают защитный барьер на съезде Демократической партии в США.

Правоохранители воспрепятствовали продвижению протестующих к внутреннему барьеру. Протестующего в черном арестовали несколько офицеров, как отметил корреспондент новостного агентства Reuters.

В связи с ситуацией власти в Чикаго заявили, что протестующие нарушили часть внешней ограды. Незамедлительно они вмешались, поддерживая порядок и стабильность. Внутренняя стена осталась нетронутой, не представляя опасности.

Национальная демократическая конференция проходит в Чикаго с понедельника по четверг. Группа про-палестинских активистов объявила о своих намерениях провести демонстрации, критикуя поддержку США Израиля в его конфликте с ХАМАС, исламистской группой.

Организаторы сообщили, что в понедельник в протесте приняли участие 20 000 человек. Однако, как сообщил журналист Reuters, в нем участвовали несколько тысяч человек. Активисты призывали демократов поддержать палестинцев и прекратить любое финансовое содействие США Израилю.

Протесты отражали настроения на конференции 1968 года, которая была омрачена внутренними разногласиями по поводу кандидата в президенты. Одновременно это событие послужило фоном для гневных протестов против войны во Вьетнаме, которые закончились столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.

В ответ на продолжающиеся протесты Европейский союз выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к мирному решению. Европейский союз также призвал администрацию США учитывать положение палестинцев в своих отношениях с Израилем.

Учитывая важность Национальной демократической конференции, официальные лица Европейского союза решили внимательно следить за ситуацией в Чикаго, выражая поддержку диалогу и взаимопониманию.

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