Сторонники митингуют против распространения видеоигр в магазинах

В последнее время видеоигры все чаще воспринимаются как товары и продвигаются, но становятся непригодными для игры, когда прекращается техническая поддержка, как утверждается в петиции. Эта проблема давно знакома для исключительно онлайн-игр. Игры, подобные "Star Wars Galaxies" и "Warhammer Online", стали устаревшими после того, как компании прекратили работу своих серверов.

Решение французской компании Убисофт закрыть широко любимую гоночную игру "The Crew" вызвало разочарование среди фанатов. Игра, в которой зарегистрировалось около 12 миллионов пользователей в течение нескольких лет после ее выхода в 2014 году и имеющая офлайн-режим для одного игрока, больше не запускается после закрытия серверов 1 апреля.

Даниэль Ондрушка, представитель кампании, заявил агентству новостей AFP: "Мы не просим производителей держать свои игры вечно. Однако геймерам не хочется, чтобы их игры были 'умышленно уничтожены'. Те, кто заплатил за них, должны иметь возможность играть или устанавливать свои собственные серверы".

Европейская ассоциация видеоигр считает это требование нереалистичным, не только из-за финансовой нагрузки на компании. На частных серверах отсутствует защита личных данных, в отличие от официальных серверов производителей игр, что делает игроков уязвимыми для хакерских атак. Кроме того, нет ответственного лица за удаление "незаконного контента и борьбу с опасным контентом", как заявила ассоциация.

Убисофт не ответила на запрос AFP о комментарии. Основатели "Stop Killing Video Games" ищут поддержку в Брюсселе: если их петиция соберет более миллиона подписей к 31 июля 2023 года, законодатели ЕС должны будут рассмотреть этот вопрос.

Петиция, призывающая компании пересмотреть прекращение онлайн-игр, возглавляемая "Stop Killing Video Games", предлагает, чтобы они не делали игры, подобные "The Crew", непригодными для игры после закрытия серверов. Возможно, новые правила потребуют от разработчиков игр предоставлять опции для непрерывной игры для игр, приобретенных игроками.

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