Статус водительского удостоверения: то, что не замечают налоговые органы

Используете ли вы служебный автомобиль для личных поручений и считаете, что ведение журнала поездок в Excel придает профессионализм и удобство? Подумайте еще раз.

Если вы используете служебный автомобиль для личных целей, вам необходимо заявить об этом в декларации о доходах. Согласно "Газете ремесла" (DHZ), у вас есть два варианта: вести журнал поездок, что рекомендуется, если вы используете служебный автомобиль для личных целей в ограниченной степени, или воспользоваться так называемым правилом одного процента. Однако это может привести к значительно более высокой частной доле в случаях минимального личного использования.

Для признания налоговой инспекцией записей в журнале поездок необходимо учитывать определенные факторы:

Все поездки должны быть задокументированы, включая маршрут, пройденное расстояние и цель поездки.

Журнал поездок должен быть регулярно обновляться и не содержать пробелов.

Любые последующие изменения должны быть четко различимы.

Предотвращение неудобств

Чтобы избежать неприятностей, избегайте типичных ошибок при ведении журнала поездок, так как налоговая инспекция может посчитать его недействительным и проигнорировать. Согласно DHZ, избегайте следующих ошибок:

Внесение всех поездок в Excel, так как записи можно изменить задним числом без следа.

Запись поездок на отдельных листах бумаги, так как отдельные страницы можно изменить или заменить задним числом. Лучше использовать переплетенную книгу.

Откладывание записей из-за нехватки времени на покупку книги или внесение записей позже из-за сильного загрязнения журнала. В обоих случаях журнал может стать недействительным в результате несвоевременного внесения записей.

Установление юридической безопасности

Рекомендуется: вы можете запросить оценку юридической безопасности своего журнала поездок в налоговой инспекции. Эта услуга бесплатна, как сообщается в DHZ, со ссылкой на решение Гессенского финансового суда (Az.: 3 K 1219/21).

В этом споре владелец бизнеса запросил у налоговой инспекции проверку своего цифрового журнала поездок с записями - в рамках так называемой "информации о вызове" (в соответствии с параграфом 42e EStG). Несмотря на то, что дело было проиграно, оно показывает, что вы можете запросить у налоговой инспекции проверку своего журнала поездок заблаговременно, чтобы убедиться, что он ведется правильно. Альтернативой может быть консультация с вашим налоговым консультантом, советует DHZ.

Если вы решите вести физический журнал поездок для своего служебного автомобиля, важно избегать использования Excel для записи поездок, так как изменения могут вноситься без следа. Вместо этого рассмотрите возможность использования переплетенной книги, чтобы гарантировать целостность ваших записей.

Если вы решите воспользоваться правилом одного процента вместо ведения журнала поездок, будьте осведомлены о том, что это может привести к более высокой частной доле использования автомобиля, особенно если ваше личное использование незначительно.

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