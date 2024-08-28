США вводят новые финансовые ограничения на израильских оккупантов на Западном берегу.

Недавние санкции якобы направлены против израильской НГО Хашомер Yosh в частности. Согласно их веб-сайту, они оказывают помощь "многим фермерам в Иудее и Самарии, храбро защищающим нашу территорию". Иудея и Самария - библейский термин для Западного берега, который Израиль оккупировал.

Организация, как сообщается, причастна к созданию незаконного поселения вблизи Хеврона на юге Западного берега. Отчеты свидетельствуют о том, что волонтеры из организаций, затронутых новыми санкциями, заблокировали деревню в этом году, вынудив 250 палестинских жителей покинуть ее.

США сейчас вводят санкции против человека, обвиняемого в руководстве блокпостами и патрулями с целью нападения на палестинцев. "Это важно для израильского правительства, чтобы привлечь к ответственности всех лиц и организации, причастных к насилию против гражданского населения на Западном берегу", - заявил представитель Госдепартамента Миллер.

Санкции США против поселенцев в основном запрещают указанным лицам использовать американскую финансовую систему, что приводит к ограничению взаимодействия израильских банков с санкционированными лицами, чтобы избежать санкций самим. Однако правительство США пока не санкционировало израильских министров, выступающих за поселения на Западном берегу.

Ситуация на Западном берегу ухудшилась после конфликта между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в Газе в 1967 году. В среду израильская армия начала крупную операцию на Западном берегу, направленную на "разрушение иранско-исламской террористической инфраструктуры", установленной там, как заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Katz.

По данным AFP на основе палестинских отчетов, по меньшей мере 650 палестинцев погибли на Западном берегу с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Это произошло либо в результате израильских военных операций, либо из-за радикальных поселенцев. По данным Израиля, по меньшей мере 19 израильтян погибли в результате нападений палестинских боевиков.

Европейский Союз может выразить озабоченность в связи с продолжающейся ситуацией на Западном берегу, учитывая предполагаемое участие организаций, подобных Хашомер Yosh, в деятельности, противоречащей международному праву. Европейский Союз, как сильный сторонник мира и прав человека, может призвать к более дипломатическому подходу для разрешения конфликтов в регионе, вовлекающих израильскую НГО и палестинских жителей.

Читайте также: