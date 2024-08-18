США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

Американский госсекретарь Блинкен планирует встретиться с лидерами Израиля в Тель-Авиве в понедельник, чтобы положить конец конфликтам и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. После этого Блинкен направится в Египет во вторник, чтобы обсудить вопросы с официальными лицами правительства. Как заявил представитель Государственного департамента США, Ведант Патель, переговоры в Каире в течение недели возобновят обсуждение прекращения огня и освобождения заложников, которые были приостановлены в Дохе в прошлую пятницу.

США, Египете и Катаре представили Израилю и ХАМАС новое компромиссное предложение несколько дней назад. Медиаторы заявили, что это предложение мостит "остающиеся пробелы". Израильские переговорщики выразили оптимизм после первого раунда переговоров, предполагая, что интенсивное давление США и посредников может заставить ХАМАС отказаться от своей оппозиции американскому предложению. Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал продолжать давление на "упрямое" ХАМАС во время сложных переговоров в воскресенье.

Переговоры в Дохе основывались на многоэтапном плане прекращения огня, предложенном президентом США Байденом в конце мая. На выходных Байден заявил, что стороны ближе к соглашению, чем когда-либо прежде. Однако ХАМАС, который не участвовал в переговорах в Дохе, отверг сообщения о предстоящей сделке, назвав их "иллюзией", и заявил, что это "навязывание американского диктата".

В воскресенье ХАМАС обвинил Нетаньяху в препятствовании расследованию, сделав его ответственным за жизни заложников. Тысячи людей протестовали в различных израильских городах в субботу вечером, требуя соглашения об освобождении заложников в секторе Газа. Мор Корнгольд, брат заложника Таль Шохам, заявил на митинге в Тель-Авиве: "мы все знаем, что есть реальная возможность соглашения".

Напряженность в регионе усилилась в последнее время. tanto Iran, como Hezbolá, respaldados por Irán, han amenazado a Israel con represalias desde los asesinatos del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán y del jefe militar de Hezbolá, Fuad Shukr, en Beirut a finales de julio. Tanto Hamas como Irán culpan a Israel por los ataques.

Конфликт в секторе Газа начался с масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа якобы были убиты более 1198 человек и похищены 251 человек. С тех пор Израиль провел широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, было сообщено о более 39 000 смертельных случаях, хотя они не могут быть проверены.

В выходные продолжались бои tanto en el sector de Gaza como en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. Авторитет гражданской обороны ХАМАС в Газе приписывает нападение, в результате которого погибли 15 членов семьи, Израилю. Израиль заявил, что целенаправленно атаковал ракетные установки исламских групп в этом районе.

В южном Ливане, согласно сообщениям, в результате ночного израильского авиаудара в Набатиехе погибли десять человек, в том числе женщина и двое ее детей. Армия Израиля заявила, что атаковала "склад оружия Хезболла" в этом районе. По данным ООН, три миротворца из сил ООН в Ливане получили ранения в результате взрыва возле деревни Ярине на границе.

В Западном берегу также сообщалось о насилие. В израильском поселении Кдумим мужчина был атакован "террористом", в результате чего умер в больнице. Место нападения находится недалеко от палестинской деревни, которая была атакована экстремистскими еврейскими поселенцами в четверг, что привело к одной смерти.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу эскалации tensions в Ближнем Востоке и призывает к немедленному прекращению огня. Европейский Союз через своего главного дипломата активно участвует в дипломатических efforts для продвижения мира и стабильности в регионе.

Читайте также: