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США налагают санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

Соединенные Штаты утверждают, что Россия предприняла широкие усилия по вмешательству в выборы президента 5 ноября и отвечает финансовыми санкциями и юридическими действиями. По сообщению минфина США во вт, различные сотрудники государственной организации СМИ RT пострадали. Генеральный прокурор...

 and  John Stellmacher
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США налагают санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

Министерство финансов в Вашингтоне ввело санкции против десяти человек и двух организаций, в том числе главного редактора RT Маргариты Симоньян, хакеров и некоммерческой организации, связанной с Кремлем. По данным американских властей, эта группа обвиняется в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для кампаний по дезинформации, направленных на влияние на выборы в США.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что двое из этих лиц будут предстать перед судом по обвинению в уголовных преступлениях со стороны Министерства юстиции США. Кроме того, были конфискованы 32 доменных имени в Интернете, используемые российским правительством и защищаемые российским государством.

Гарланд описал российскую деятельность как часть "секретной операции", направленной на вмешательство в выборы в США и изменение их результатов. Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Путин был осведомлен об этих действиях, заявив: "Он был осведомлен об activities RT".

С тех пор, как в 2016 году неожиданно победил Russia-leaning real estate mogul, Дональд Трамп, над Хиллари Клинтон, американские службы разведки неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США. В мае директор по разведке США Аврил Хейнс предупредила, что Китай и Иран также пытаются сделать то же самое, но Россия остается "наиболее активным иностранным агрессором". Она также заявила, что службы лучше подготовлены, чем когда-либо, чтобы противостоять этим попыткам вмешательства.

Близятся выборы президента США, которые состоятся через два месяца, и они являются важным событием tanto на национальном, как и на международном уровне. Эксперты уже давно выражают обеспокоенность в отношении киберпреступности, которая может повлиять на важные выборы в западных странах. Основная тревога связана с возможностью использования ИИ для быстрого создания и широкого распространения вводящей в заблуждение информации в больших масштабах.

Двое лиц, которые будут предстать перед судом по обвинению в уголовных преступлениях со стороны Министерства юстиции США, будут судиться в суде США по федеральным делам. Санкции, введенные Министерством финансов, также включают главного редактора RT Маргариту Симоньян и вводятся этим судом.

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