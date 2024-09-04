США налагают финансовые санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

В число затронутых лиц входят главный редактор RT Маргарита Симоньян и хакеры, а также неправительственная организация, связанная с Кремлем. Американские власти утверждают, что они были вовлечены в использование искусственного интеллекта (ИИ) в попытках дезинформации, направленных на влияние на выборы в США.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что двое из этих лиц будут предстать перед судом от имени Министерства юстиции США. Кроме того, были изъяты 32 цифровых домена, используемых в Интернете, некоторые из которых принадлежат российскому правительству, а другие защищены российскими государственными акторами.

Эти действия России были частью тайной операции по "вмешательству в наши выборы и изменению их результатов", как объяснил Гарланд. Грядущие выборы президента США, имеющие важные Implications как для внутренней, так и для международной политики, состоятся через два месяца.

В течение некоторого времени эксперты выражали обеспокоенность по поводу киберугроз, связанных с важными выборами в западных странах. Существует значительная тревога по поводу того, что ИИ может быть использован для быстрого производства и распространения ложной информации в больших масштабах.

Министерство юстиции США преследует двоих лиц, связанных с инцидентом, которые, как считается, являются гражданами США. В свете растущих киберугроз рассматриваются усиленные меры безопасности для предстоящих выборов президента США.

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