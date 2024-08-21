США готовы принять Харриса в качестве потенциального президента, согласно Бараку Обаме

Бывшая первая леди Мишель Обама объявила о возвращении надежды, сказав: "В воздухе есть уникальное очарование и радость". Она также объяснила: "Это заразительная сила оптимизма".

Собрание Демократической партии продолжается в Чикаго и завершится в четверг. Вчера Демократическая партия официально поддержала Харрис в качестве своего кандидата на пост президента. Ранее Харрис получила поддержку демократических делегатов на электронном голосовании, проведенном в этом месяце.

Демократическая партия официально поддержала Харрис в качестве своего кандидата на пост президента вчера. Перед этим Харрис получила поддержку демократических делегатов на электронном голосовании, проведенном в преддверии собрания Демократической партии в Чикаго.

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