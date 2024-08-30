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Средиземное море почти полностью испарилось.

 and  Anthony Ross
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Это исследование актуально дляоровней, содержащих микрофоссилии из позднего миоцена примерно 8-7...
Это исследование актуально дляоровней, содержащих микрофоссилии из позднего миоцена примерно 8-7 миллионов лет назад. Открытия включают рыбные археоптерис, раковины двустворчатых и улиток, диатомы и обломки двустворчатых. Эти открытия свидетельствуют о богатом разнообразии организмов в районе, на котороеделя рода.

Средиземное море почти полностью испарилось.

В эпоху, охватывающую период более пяти миллионов лет назад, Средиземное море пережило драматическую трансформацию. Вода в море становилась все более соленой, что привело к гибели бесчисленного количества растений и животных. Лишь около одиннадцати процентов местных видов смогли выжить в этом солевом кризисе, как сообщила группа исследователей в журнале "Наука". На возобновление биоразнообразия ушло впечатляющих 1,7 миллиона лет после того, как свежая вода начала снова поступать в бассейн.

Сегодня единственным проходом между Атлантическим океаном и Средиземным морем является пролив Гибралтар, узкий канал, через который свежая вода поступает в более соленое Средиземное море. Согласно современным теориям, этот проход закрылся около 6 миллионов лет назад в результате сдвига земной коры. Этот сдвиг вызвал значительные изменения солености и температуры в Средиземном море около 7,6 миллионов лет назад.

Пустыня солей

Без притока воды из Атлантики Средиземное море в конечном итоге высохло, и воды рек, таких как Нил и Эбро, не хватило, чтобы поддерживать уровень воды. Это привело к накоплению слоя соли толщиной в километр под морем, как сообщила группа, возглавляемая Константиной Агиади из Университета Вены.

Чтобы изучить влияние этих экстремальных изменений на жизнь в Средиземном море, исследователи проанализировали окаменелости из прибрежных стран и глубоководные керны, возраст которых составлял от 12 до 3,6 миллионов лет.

Рассадник вымирания

После мессинского солевого кризиса, как сообщается в исследовании, две трети видов в Средиземном море вымерли. Коралловые рифы в тропических регионах погибли, и лишь 86 из первоначальных 779 видов, специфичных для Средиземного моря, выжили. Исследователи все еще не знают, как эти выжившие виды смогли это сделать.

Как только вода из Атлантики снова начала поступать в бассейн около 5,33 миллионов лет назад, ранее неnative виды вернулись в свои места обитания. Белые акулы и дельфины также начали обитать в Средиземном море.

К удивлению, восстановление экосистемы заняло необычно долгое время, как сообщила группа, возглавляемая Агиади. Текущий паттерн снижения биоразнообразия с запада на восток все еще существует в Средиземном море. Биоразнообразие Средиземного моря необычно высоко для его размера из-за большого количества видов, уникальных для региона.

Враждебная соленая пустыня

Пaleontologist и эволюционный биолог Томас Халлидей описывает ситуацию в своей книге "Urwelten". По мере того как вода отступала, регион Средиземного моря образовал острова, ставшие горами. Был созданы долины, глубина которых достигала четырех километров под уровнем моря, а максимальная температура воздуха в этих долинах в жаркий летний день могла достигать 80 градусов Цельсия - на 25 градусов выше, чем самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в современной пустыне Долина Смерти.

На дне бассейна Средиземного моря в некоторых местах образовались слои блестящего гипса и хлорида натрия толщиной до трех километров. Вода из Атлантики eventually поступила в западный бассейн, а затем и восточный бассейн - возможно, через "самый мощный водопад, который когда-либо видели на Земле".

Водопад суперлативов?

Оценивается, что этот водопад был высотой 1500 метров, с водой, текущей со скоростью почти 250 км/ч и превращающейся в туман, прежде чем достичь дна. Несмотря на эту постоянную лавину, которая подняла восточное Средиземноморье на один метр каждые два с половиной часа, на заполнение восточного Средиземноморья ушло более года, отделив Мальту, Гозо, Сицилию от Африки и превратив Гаргано в остров снова.

Отложения солей

В течение всей истории Земли движения земной коры привели к изоляции различных морских районов от океанов и образованию гигантских отложений соли, как сообщили исследователи, возглавляемые Агиади. Эти солевые гиганты, состоящие из тысяч кубических километров, были найдены в различных местах, таких как Австралия, Сибирь, Ближний Восток и другие. Добыча соли велась в этих районах с древних времен, например, в шахте Халльштатт в Австрии и шахте Кхевра в Пакистане.

Научное изучение мессинского солевого кризиса привело к открытию слоя соли толщиной в километр под Средиземным морем. Исследование, опубликованное в различных академических журналах, сообщило об исчезновении двух третей видов Средиземного моря после кризиса.

Открыто на Крите чехол, полученный из отложений, которым 6,5 миллионов лет, содержащий снаряд.

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