Среди небольших шансов на переговоры, Израиль предлагает Синуар Бидену в изгнание.

Предложение Гал Хирша, близкого соратника Нетаньяху, который занимает пост координатора по заложникам и пропавшим без вести в Израиле, предлагает постоянное решение для конфликта в Газе. Оно предусматривает одновременный обмен всех заложников, находящихся там в заключении, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, и безопасный выход лидера ХАМАС Яхьи Синавара из Газы. Об этом сообщает «Кан 11», израильская телевизионная сеть и партнер CNN.

Реакция на это предложение в целом сводится к тому, что оно маловероятно будет принято ХАМАСом, который хранит молчание по этому вопросу.

Неясно, обращается ли это предложение к вопросу об израильских войсках в Газе после прекращения огня и сделки по заложникам - значительному вопросу в неурегулированных переговорах. Кроме того, идея об отъезде Синавара из Газы считается крайне маловероятной американскими властями.

Другой израильский источник сообщил, что это предложение не используется в качестве основы для новых переговоров с ХАМАСом со стороны израильской переговорной команды, которая находится в застое уже несколько недель.

Форум семей заложников, известный своей критикой тактики переговоров Нетаньяху по заложникам, отреагировал положительно на предложение. Они заявили: «Одноразовая сделка, включающая всех 101 заложников, - это мечта большинства израильских граждан и самих семей заложников. Премьер-министр должен смело, решительно и быстро представить это предложение, которое он разработал. Мы должны положить конец почти году пренебрежения».

Застой переговоров

Это предложение появляется в то время, когда шансы на урегулирование находятся на рекордно низком уровне. Семьи израильских заложников выразили озабоченность ухудшением tensions с «Хезболлой» в Ливане, опасаясь, что широкомасштабный конфликт там еще больше снизит шансы на сделку с заложниками.

Безопасность советники Байдена еще не планировали представить президенту США обновленное предложение в отношении переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, что указывает на то, что переговоры по завершению конфликта испытывают значительные трудности.

Нетаньяху не встретится с Байденом во время своей предстоящей поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, как сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Хирш на прошлой неделе встретился с Роджером Карстенсом, специальным уполномоченным президента США по делам заложников, чтобы обсудить освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

Концепция облегчения изгнания Синавара рассматривалась в ходе переговоров в качестве части потенциального соглашения о прекращении огня, хотя нет никаких признаков того, что Синавар согласится на такие условия.

Гершон Баскин, ветеран переговоров с ХАМАСом, сказал CNN: «Кто бы ни думал, что Синавар покинет Газу, не связан с реальностью. Газа - это океан Синавара, и он - рыба, а рыба не покидает воду добровольно».

Однако если соглашение предусматривало бы полный вывод израильских войск из Газы, оно бы «близко к сделке, на которую готов пойти ХАМАС», добавил Баскин.

Ранее, когда предлагалось позволить высокопоставленным лидерам ХАМАС, таким как Синавар, покинуть Газу в качестве части соглашения о прекращении огня, американские официальные лица сомневались в согласии Синавара. Они ссылались на убийства Израилем лидеров ХАМАС в иностранных столицах и считали, что Синавар предпочтет стать мучеником, а не покинуть Газу.

«Я даже верю, что мы согласимся построить безопасный коридор для главного террориста, нового Гитлера, Синавара - безопасный коридор для него и всех, кто захочет присоединиться к нему из Газы», - заявил Хирш CNN ранее в этом месяце.

Если это предложение по урегулированию конфликта в Газе будет реализовано, оно может иметь значительные последствия tanto для Ближнего Востока, как и для всего мира, так как оно предусматривает освобождение заложников и выход видных фигур.

Несмотря на то, что предложение получило некоторую поддержку со стороны определенных израильских фракций, его принятие ХАМАСом и более широким международным сообществом остается неопределенным из-за сложностей и чувствительности ситуации.

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