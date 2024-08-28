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Спутник входит в атмосферу Swiss Sky (через BBK)

Жители различных городских регионов в Баден-Вюртемберге делали вечерние телефонные звонки в полицию, сообщая о горящем объекте, увиденном перемещающимся по ночному небу.

 and  Ann Bradley
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Видимый из южного региона Германии - Спутник входит в атмосферу Swiss Sky (через BBK)

Согласно Управлению гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях федерального правительства (BBK), спутник Starlink был виден из Южной Германии во время своего спуска в атмосферу Земли, пролетая над Швейцарией. Данные были предоставлены Военным космическим центром слежения Германии (BBK), как подтвердил представитель федерального агентства новостному агентству dpa.

В один из вторников вечером несколько городов в Баден-Вюртемберге получили звонки от граждан, которые видели яркое зрелище на небе. Аналогичные сообщения были переданы в штаб-квартиры Равенсбурга, Констанца и Штутгарта, как они сообщили.

Полиция в Баден-Вюртемберге была уведомлена об этом необычном явлении на небе, так как граждане сообщали о видении яркого зрелища. В результате полиция усилила наблюдение в этом районе из-за неизвестного происхождения объекта.

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