Споры в Верховном суде о решении семейного судьи из Веймара обходить маску

В 2021 году принятое решение привлекло внимание всей страны и было отменено. Тогда Высший региональный суд в Йене и Федеральный верховный суд (BGH) четко указали, что семейные суды не имеют юрисдикции в подобных вопросах. В настоящее время дискуссия ведется вокруг прочности решения Эрфурта. tanto судья семейного суда, как и прокуратура, выступают за пересмотр дела высшим судом.

В свете последних событий прозвучали призывы к высшему суду пересмотреть решение Эрфурта, при этом и судья семейного суда, и прокуратура высказались в поддержку этой идеи. Этот вопрос особенно интересен, так как Федеральный верховный суд (BGH) ранее заявлял, что судьи семейных судов не имеют юрисдикции в подобных делах.

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