Специалисты по оказанию помощи используют штурвал и катера для доступа к выжившим, поскольку более 180 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале.

Фото из центра столицы демонстрируют значительные участки южного Катманду и прилегающие городские районы, затопленные или скрытые под горами грязи, поскольку непрерывные ливни заставили большие реки выйти за опасные пределы.

Наводнения и оползни уничтожили множество домов, нарушили транспортные маршруты и повалили линии электропередач, произошедшие вскоре после того, как страна пережила рекордные смертельные дожди и внезапные наводнения весной, которые ученые связывают с климатическим кризисом.

Команды спасателей столкнулись с трудностями в достижении жителей, оказавшихся под своими домами или отрезанными наводнением в отдаленных районах.

В сильно пострадавшем Лалитпуре, расположенном к югу от Катманду, изображения показали, как вооруженная полиция Непала использует тросы для преодоления затопленного водоема, в то время как в других местах спасательные команды можно было увидеть, как они копают руками, чтобы освободить жителей, застрявших под грязью и обломками, или используют лодки и вертолеты, чтобы добраться до людей, застрявших на крышах.

По меньшей мере 192 человека погибли и 96 получили ранения с прошлой пятницы, и многие люди все еще считаются пропавшими без вести, согласно данным Министерства внутренних дел Непала, сообщает CNN.

Более 3700 человек были спасены, но эксперты ожидают увеличения числа жертв по мере того, как спасательные команды получат доступ к более отдаленным и изолированным районам.

Наводнения и разрушения от оползней также затронули значительную часть центральных и восточных регионов страны.

Останки 16 человек были найдены в воскресенье на двух автобусах, которые ехали по важному маршруту из Катманду, когда они были погребены огромным оползнем, как сообщается. Одно изображение показало частично погруженный в грязь туристический автобус с разбитым лобовым стеклом.

Видео, распространенное полицией Непала, показывает момент, когда двухлетнего ребенка спасли из разрушенного дома в Бхимешворе, в округе Долакха, после оползня. По словам полиции, родители и брат ребенка погибли.

Некоторые части столицы зафиксировали выпадение около 322,2 миллиметров (12,7 дюйма) осадков, подняв уровень реки Багмати на 2,2 метра (7 футов) выше опасного порога, как сообщается Reuters.

Далее к западу от столицы международный студент описал ситуацию, сказав: "Вода текла по улицам в Покхаре", втором по населению городе Непала и популярном туристическом направлении, известном как ворота для треkking в Гималаях.

"Некоторые из моих друзей застряли в оползне на дороге в Катманду. У нас были планы вернуться в Катманду вчера, но дороги были слишком повреждены и заблокированы, так что мы пытаемся сегодня", - рассказала 20-летняя студентка Элли Верт CNN в понедельник.

В воскресенье дожди ослабли в многих районах, позволив начать масштабную уборку, но Катманду остался отрезанным, так как три ключевые дороги в город были заблокированы оползнями, как сообщает Ассошиэйтед Пресс. Школы были закрыты в течение трех дней, как сообщается Reuters.

Непал привык к значительным ежегодным муссонным дождям, но эксперты заявляют, что в этом году было особенно крайне.

"Я никогда раньше не видел такого обширного наводнения в Катманду", - сказал Арун Бхакта Шрестха, эксперт по рискам окружающей среды в Международном центре по развитию горных регионов (ICIMOD), в заявлении.

Эксперты ICIMOD заявили в заявлении, что увеличение воздействия недавних экстремальных осадков в Непале связано с бесконтрольным развитием и урбанизацией, таким как незаконное строительство на поймах и плохая дренажная система.

Они призвали правительство и городских планировщиков увеличить финансирование подземных систем стока дождевой воды и канализации и восстановление болот, чтобы города могли впитывать больше воды.

Южная Азия является домом для примерно одной четверти мирового населения и считается одним из самых уязвимых регионов для последствий антропогенного климатического кризиса и его усиления экстремальных погодных явлений. Недавние исследования показывают, что Азия продолжит становиться более уязвимой к интенсивным осадкам и наводнениям к 2030 году.

Наводнения и оползни в Непале затронули не только столицу, но и ее центральные и восточные регионы, затопив инфраструктуру и причинив значительный ущерб. Климатический кризис, ответственный за рекордные осадки, ударил по Азии, сделав ее одним из самых уязвимых регионов для усиления экстремальных погодных явлений к 2030 году, согласно недавним исследованиям.

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