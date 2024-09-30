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Специалисты по оказанию помощи используют штурвал и катера для доступа к выжившим, поскольку более 180 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале.

наводнения и оползни в отрогах Гималаев в Непале, вызванные интенсивными муссонными дождями, привели к сотням жертв и значительному ущербу.

 and  Hanna Hofmann
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С этого обзорного ракурса
С этого обзорного ракурса

Специалисты по оказанию помощи используют штурвал и катера для доступа к выжившим, поскольку более 180 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале.

Фото из центра столицы демонстрируют значительные участки южного Катманду и прилегающие городские районы, затопленные или скрытые под горами грязи, поскольку непрерывные ливни заставили большие реки выйти за опасные пределы.

Наводнения и оползни уничтожили множество домов, нарушили транспортные маршруты и повалили линии электропередач, произошедшие вскоре после того, как страна пережила рекордные смертельные дожди и внезапные наводнения весной, которые ученые связывают с климатическим кризисом.

Команды спасателей столкнулись с трудностями в достижении жителей, оказавшихся под своими домами или отрезанными наводнением в отдаленных районах.

В сильно пострадавшем Лалитпуре, расположенном к югу от Катманду, изображения показали, как вооруженная полиция Непала использует тросы для преодоления затопленного водоема, в то время как в других местах спасательные команды можно было увидеть, как они копают руками, чтобы освободить жителей, застрявших под грязью и обломками, или используют лодки и вертолеты, чтобы добраться до людей, застрявших на крышах.

По меньшей мере 192 человека погибли и 96 получили ранения с прошлой пятницы, и многие люди все еще считаются пропавшими без вести, согласно данным Министерства внутренних дел Непала, сообщает CNN.

Работники службы спасения, работающие на месте оползня, после того, как машины и пассажиры оказались в ловушке, на шоссе Трибхуван в Дхадинге, 29 сентября 2024 года.

Более 3700 человек были спасены, но эксперты ожидают увеличения числа жертв по мере того, как спасательные команды получат доступ к более отдаленным и изолированным районам.

Наводнения и разрушения от оползней также затронули значительную часть центральных и восточных регионов страны.

Солдаты из Непала вытаскивают младенца на каноэ из потопленной жилой местности в Катманду, Непал, 28 сентября 2024 года.

Останки 16 человек были найдены в воскресенье на двух автобусах, которые ехали по важному маршруту из Катманду, когда они были погребены огромным оползнем, как сообщается. Одно изображение показало частично погруженный в грязь туристический автобус с разбитым лобовым стеклом.

Видео, распространенное полицией Непала, показывает момент, когда двухлетнего ребенка спасли из разрушенного дома в Бхимешворе, в округе Долакха, после оползня. По словам полиции, родители и брат ребенка погибли.

Некоторые части столицы зафиксировали выпадение около 322,2 миллиметров (12,7 дюйма) осадков, подняв уровень реки Багмати на 2,2 метра (7 футов) выше опасного порога, как сообщается Reuters.

Далее к западу от столицы международный студент описал ситуацию, сказав: "Вода текла по улицам в Покхаре", втором по населению городе Непала и популярном туристическом направлении, известном как ворота для треkking в Гималаях.

Люди взбирались по крышам в своём затопленном районе после того, как река Багмати вышла из берегов из-за сильных ливней во время муссонов в Катманду 28 сентября 2024 года.

"Некоторые из моих друзей застряли в оползне на дороге в Катманду. У нас были планы вернуться в Катманду вчера, но дороги были слишком повреждены и заблокированы, так что мы пытаемся сегодня", - рассказала 20-летняя студентка Элли Верт CNN в понедельник.

В воскресенье дожди ослабли в многих районах, позволив начать масштабную уборку, но Катманду остался отрезанным, так как три ключевые дороги в город были заблокированы оползнями, как сообщает Ассошиэйтед Пресс. Школы были закрыты в течение трех дней, как сообщается Reuters.

Непал привык к значительным ежегодным муссонным дождям, но эксперты заявляют, что в этом году было особенно крайне.

"Я никогда раньше не видел такого обширного наводнения в Катманду", - сказал Арун Бхакта Шрестха, эксперт по рискам окружающей среды в Международном центре по развитию горных регионов (ICIMOD), в заявлении.

В разгар последствий интенсивных муссонных ливней в 2024 году один из местных жителей чистит грязь перед своим жилищем в части Катманду, подвергшейся наводнению.

Эксперты ICIMOD заявили в заявлении, что увеличение воздействия недавних экстремальных осадков в Непале связано с бесконтрольным развитием и урбанизацией, таким как незаконное строительство на поймах и плохая дренажная система.

Они призвали правительство и городских планировщиков увеличить финансирование подземных систем стока дождевой воды и канализации и восстановление болот, чтобы города могли впитывать больше воды.

Южная Азия является домом для примерно одной четверти мирового населения и считается одним из самых уязвимых регионов для последствий антропогенного климатического кризиса и его усиления экстремальных погодных явлений. Недавние исследования показывают, что Азия продолжит становиться более уязвимой к интенсивным осадкам и наводнениям к 2030 году.

Наводнения и оползни в Непале затронули не только столицу, но и ее центральные и восточные регионы, затопив инфраструктуру и причинив значительный ущерб. Климатический кризис, ответственный за рекордные осадки, ударил по Азии, сделав ее одним из самых уязвимых регионов для усиления экстремальных погодных явлений к 2030 году, согласно недавним исследованиям.

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