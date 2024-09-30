SpaceX начинает спасательную операцию для астронавтов, застрявших на орбите

Изначально астронавты Уилмор и Уильямс должны были провести на МКС восемь дней, но из-за технических проблем они застряли в космосе на несколько месяцев дольше запланированного срока отбытия. Однако у них появилась хорошая новость: капсула Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к космической станции, и в ней есть два свободных места.

Два астронавта, американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов, пилотировали капсулу Dragon. Она пристыковалась к МКС в воскресенье вечером. Свободные места на борту предназначены для Уилмора и Уильямса, которые находятся в изоляции с июня, и их возвращение на Землю запланировано на февраль 2023 года вместе с Хейгом и Горбуновым.

Ракетой-носителем Falcon 9, которая доставила экипаж миссии Crew-9, управлял SpaceX. Точная стыковка капсулы с МКС произошла поздно вечером в воскресенье, после чего Хейг и Горбунов вошли в станцию и поприветствовали своих товарищей по экипажу в невесомости.

"Добро пожаловать на борт 'Dragon Freedom'," поприветствовала своих новых коллег командир станции Уильямс в прямом эфире NASA. "Алекс, добро пожаловать на Международную космическую станцию, и Ник, добро пожаловать домой." Хейг отправился в свою первую миссию на МКС в 2019 году.

Проблемы со spacecraft Starliner

Уилмор и Уильямс отправились на МКС 6 июня на борту космического корабля Starliner от аэрокосмического гиганта Boeing. Они планировали вернуться на Землю в той же капсуле через восемь дней. Корабль был предназначен для своего первого пилотируемого полета, но его запуск неоднократно откладывался из-за технических проблем.

Во время полета возникли проблемы с двигателями капсулы, которые необходимы для точного позиционирования. Кроме того, были обнаружены утечки гелия. Boeing пытался убедить NASA в безопасности корабля, но в итоге официальные лица американского космического агентства решили вернуть двоих астронавтов на Землю в капсуле Dragon от SpaceX - но только в феврале 2025 года.

В результате Уилмору и Уильямсу придется провести в космосе более восьми месяцев дольше, чем планировалось. Хейг и Горбунов останутся в космосе примерно на пять месяцев и проведут около 200 научных экспериментов. В отличие от Boeing, SpaceX, основанная техно-миллиардером Илоном Маском, безопасно доставляет астронавтов на МКС и обратно с 2020 года.

МКС, где Уилмор и Уильямс застряли с июня, готова принять своих членов экипажа. Ракету-носитель Falcon 9, управляемую SpaceX, доставила экипаж миссии Crew-9, в том числе Хейга и Горбунова, на МКС, обеспечив необходимый спасательный вариант для Уилмора и Уильямса. Их возвращение на Землю теперь запланировано на февраль 2023 года, когда они займут свободные места в капсуле Dragon.

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