- SpaceX начинает подъем на высоту около 700 километров.

SpaceX готовится отправить астронавтов в сверхвысокий земной орбитальный полет в среду утром (9:38 по центральноевропейскому летнему времени). Миссия под названием "Звездный Восход", запланированная на срок до пяти дней, увидит четырех членов экипажа, запущенных со Spaceport в Кап-Канавераль, путешествующих на расстояние примерно 700 километров от Земли. Это будет самым дальним полетом человека от Земли со времен миссий "Аполлон" на Луну в начале 1970-х годов. Для сравнения, Международная космическая станция (МКС) находится на орбите примерно в 400 километрах.

Миллиардер Таймothy Пирс, работающий в тандеме с основателем SpaceX Илоном Маском, возглавит миссию "Звездный Восход". К Пирсу присоединятся астронавты Гарри Паркер, Люси Дэвис и Даниэль Льюис, отправляющиеся в космическое путешествие на борту космического корабля "Дragon",powered by "Falcon 9" rocket. Во время миссии также запланирован выход в открытый космос, во время которого частная космическая компания протестирует свой новый скафандр для внекорабельных Activities.

Согласно веб-сайту проекта, этот "первый коммерческий выход в открытый космос" направлен на повышение мобильности. Он включает в себя дисплей в шлеме, камеру и инновационные материалы для лучшего терморегулирования в суровом вакууме космоса.

Подготовка к другим мирам

Цели "Звездного Восхода" выходят далеко за пределы земной орбиты: "Для строительства базы на Луне и поселения на Марсе потребуется миллионы скафандров", - говорится в проекте. "Тестирование этого скафандра и выполнение выхода в открытый космос будут жизненно важными шагами на пути к разработке масштабируемого дизайна скафандров для будущих миссий длительного пребывания, когда человечество станет многопланетным".

Поселение на Марсе - это средне- и долгосрочная цель американского космического агентства NASA. С программой "Обновление Аполлона" оно планирует впервые за более чем полвека вернуть людей на Луну. База на Луне послужит основой для миссий на Марс. Первоначально запланированный пилотируемый облет Луны "Обновление Аполлона 2" был перенесен NASA на сентябрь 2025 года из-за проблем с ракетой и космическим кораблем, а запланированная пилотируемая посадка на Луну "Обновление Аполлона 3" - на сентябрь 2026 года.

Миссия "Звездный Восход" возглавляется миллиардером Timothy Pierce и основателем SpaceX Илоном Маском и будет проходить со Spaceport в Кап-Канавераль, Соединенные Штаты Америки. В конечном итоге цели этой миссии выходят за пределы земной орбиты, стремясь построить базу на Луне и поселение на Марсе, что потребует миллионов скафандров.

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