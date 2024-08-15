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Совместная кампания: Байден и Харрис показывают плечом к плечу

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис продемонстрировали единство на своей первой совместной предвыборной кампании после решения Байдена не баллотироваться на переизбрание. Байден заявил: 'Камала была бы 'чертовою' президентом.'

 and  Ann Bradley
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Совместная кампания: Байден и Харрис показывают плечом к плечу

Президентский кандидат в свою очередь похвалил Байдена как "исключительного президента". Мало кто из лидеров сделал больше для страны, чем он. Харрис назвала расширение доступа к "доступному медицинскому обслуживанию" одним из достижений Байдена. Зрители в колледже в Мэриленде кричали: "Спасибо, Джо! Спасибо, Джо!"

Несколькими минутами позже после появления Байдена и Харрис республиканский кандидат в президенты и бывший президент Дональд Трамп планировал провести пресс-конференцию.

Перед их совместным визитом в Мэриленд Байден и Харрис объявили о "историческом" снижении цены на десять лекарств для пожилых людей. Соглашение с фармацевтическими компаниями сэкономит пожилым людям в США $1,5 миллиарда (около $1,4 миллиарда) в 2026 году и Medicare $6 миллиардов.

Снижение цены затрагивает лекарства от диабета, сердечной недостаточности и антикоагулянты. В США цены на лекарства обычно выше, чем в других индустриализованных странах, так как нет регулирования, чтобы контролировать цены. Даже с медицинской страховкой пациенты часто вынуждены платить значительные суммы несмотря на высокие взносы.

"Президент Байден и я никогда не перестанем бороться за здоровье, благополучие и финансовую безопасность американского народа", - сказала Харрис. Она планирует представить свою экономическую программу на мероприятии в Северной Каролине в пятницу.

81-летний Байден объявил о своем снятии с выборов в ноябре и поддержал Харрис как свою преемницу 21 июля после недель дебатов о его умственном состоянии. Демократическая партия быстро объединилась вокруг 59-летней Харрис как нового кандидата в президенты.

Харрис официально была номинирована партией на электронном голосовании в начале августа. Ее кандидатуру будут праздновать на четырехдневном партийном съезде в Чикаго на следующей неделе.

В нескольких национальных опросах Харрис в настоящее время немного опережает Трампа. Она стала бы первой женщиной, первым афроамериканцем и первым лицом азиатского происхождения, занимающим высшую должность в США.

Более низкие цены на лекарства в других индустриализованных странах часто использовались в качестве точки сравнения, подчеркивая более высокие затраты в США. Несмотря на наличие медицинской страховки, многие пациенты все еще сталкиваются с значительными расходами из собственного кармана из-за высоких цен на лекарства.

Снятие Байдена и его поддержка инициировали более распространенную смену лидера внутри Демократической партии, что открыло дорогу для Харрис как нового кандидата в президенты.

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