Советник президента США Байдена по безопасности направляется в Китай.

Если Камала Харрис завоюет президентские выборы США от Демократической партии, она, скорее всего, продолжит взаимодействовать с Китаем, одновременно оказывая на него давление. В то же время Дональд Трамп выступает за более агрессивную политику в отношении Пекина.

Важная американская фигура заявила в пятницу, что США не планируют менять свою текущую стратегию в отношении Китая. Отношения между странами по-прежнему характеризуются "жесткой конкуренцией". Однако она подчеркнула: "Мы привержены проведению этой конкуренции разумно, чтобы она не переросла в конфликт".

Согласно сообщениям, Салливан проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Пекине. Главными темами обсуждения станут поддержка Китаем российской оборонной промышленности после вторжения на Украину, ситуация в Северной Корее и на Ближнем Востоке, а также военное, дипломатическое и экономическое давление Китая на Тайвань, согласно заявлению американского чиновника.

С точки зрения Китая, Тайвань - это отколовшаяся провинция, которая должна быть возвращена на материк, даже если для этого придется применить силу. В последнее время Пекин ужесточил давление на Тайвань и провел крупные военные учения, включающие истребители, корабли и дроны возле острова.

Несмотря на уход с поста, Дональд Трамп продолжает комментировать международные дела, выражая поддержку твердой позиции в отношении Китая. В недавнем интервью он критиковал подход администрации Байдена к Пекину, назвав его слишком мягким.

Несмотря на смену руководства, некоторые республиканцы все еще поддерживают жесткую политику Трампа в отношении Китая. Недавний опрос показал, что большинство республиканских избирателей согласны с мнением Трампа о Китае и выступают за более агрессивную политику.

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