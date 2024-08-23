Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиДональд Трамп

Советник президента США Байдена по безопасности направляется в Китай.

На следующей неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отправится в Китай. Он примет участие в политических беседах в Пекине во вторник и среду, как сообщили в пятницу в Белом доме. За два с половиной месяца до президентских выборов Салливан, возможно, стремится...

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Советник президента США Байдена по безопасности направляется в Китай.

Если Камала Харрис завоюет президентские выборы США от Демократической партии, она, скорее всего, продолжит взаимодействовать с Китаем, одновременно оказывая на него давление. В то же время Дональд Трамп выступает за более агрессивную политику в отношении Пекина.

Важная американская фигура заявила в пятницу, что США не планируют менять свою текущую стратегию в отношении Китая. Отношения между странами по-прежнему характеризуются "жесткой конкуренцией". Однако она подчеркнула: "Мы привержены проведению этой конкуренции разумно, чтобы она не переросла в конфликт".

Согласно сообщениям, Салливан проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Пекине. Главными темами обсуждения станут поддержка Китаем российской оборонной промышленности после вторжения на Украину, ситуация в Северной Корее и на Ближнем Востоке, а также военное, дипломатическое и экономическое давление Китая на Тайвань, согласно заявлению американского чиновника.

С точки зрения Китая, Тайвань - это отколовшаяся провинция, которая должна быть возвращена на материк, даже если для этого придется применить силу. В последнее время Пекин ужесточил давление на Тайвань и провел крупные военные учения, включающие истребители, корабли и дроны возле острова.

Несмотря на уход с поста, Дональд Трамп продолжает комментировать международные дела, выражая поддержку твердой позиции в отношении Китая. В недавнем интервью он критиковал подход администрации Байдена к Пекину, назвав его слишком мягким.

Несмотря на смену руководства, некоторые республиканцы все еще поддерживают жесткую политику Трампа в отношении Китая. Недавний опрос показал, что большинство республиканских избирателей согласны с мнением Трампа о Китае и выступают за более агрессивную политику.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Переход от угля, нефти и газа уже intitulée)# bcimatic hombres, @oe (#ode к климатической...
Главные темы

Внедрение этих экологических инициатив может спасти нашу Землю.

Множество наций стремятся к.carbonio neutralilty к 2050 году, реализовывая многочисленные стратегии. Однако, какие методы оказались наиболее успешными? Коллектив глобальных исследователей обнаружил ответы.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Белый дом объявил о достижении прогресса в переговорах в Каире о перемирии в секторе Газа
Главные темы

Белый дом объявил о достижении прогресса в переговорах в Каире о перемирии в секторе Газа

Похоже, есть прогресс в переговорах в Каире между Израилем и радикальной исламской организацией ХАМАС в секторе Газа, согласно представителю Совета национальной безопасности США Джону Кирби, который прокомментировал в пятницу. Между тем, по мере того как израильская армия продолжает свою...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Норвежская администрация выступает за разрешение прерывания беременности до 18 недели.
Главные темы

Норвежская администрация выступает за разрешение прерывания беременности до 18 недели.

Правительство Норвегии, близкое к центристам, собирается санкционировать прерывания беременности на ранних сроках - до 18 недель. Поддерживаемый премьер-министром Йонасом Гаром Stores из Рабочей партии, движение выступает за защиту права на самостоятельное решение в вопросе прерывания...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно