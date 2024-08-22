Совет уже выдвинул многочисленные предложения по этому вопросу.

Сообщается, что потенциальная стратегия спасения для Meyer Werft предусматривает приобретение государством доли в 80-90% в компании и предоставление гарантий по займам. Однако Федеральное министерство экономики отказалось подтвердить эту сделку, предупредив: "Я не могу предоставить больше деталей, чтобы не навредить чувствительному процессу". Хабек выразил ту же точку зрения, сказав: "Это все, что я могу раскрыть на данном этапе".

В четверг, канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) посетил собрание компании на предприятии в Папенбурге в сопровождении представителей правительства земли Нижняя Саксония. Шольц должен был обратиться к средствам массовой информации после собрания. Ходили слухи, что решение о плане спасения еще не принято.

Профсоюз IG Metall приветствовал участие федерального и государственного правительств, назвав это "достойной промышленной политикой, защищающей критически важные сегменты судостроительной отрасли Германии". Берлин и Ганновер, по словам профсоюза, предоставляют судостроительному заводу и его работникам отличную возможность для возрождения, которую теперь нужно использовать.

Дитер Янечек (Зеленые), морской координатор федерального правительства, призвал к осторожности при обсуждении окончательного плана спасения. "На данный момент мы можем только сказать, что прогресс налицо", - заявил он газете "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. "Есть еще нерешенные вопросы, такие как обзор исследования жизнеспособности, сложные вопросы финансирования и утверждение бюджетного комитета Бундестага и Европейской комиссии, чтобы назвать несколько".

В настоящее время на Meyer Werft работает около 3300 человек, и множество дополнительных рабочих мест зависят от компании через ее поставщиков. Судостроительный завод сталкивается с серьезным кризисом, частично из-за резкого роста цен на энергию и сырье в последние годы. Обычно большая часть стоимости заказа оплачивается при поставке.

На данном этапе я не буду раскрывать никаких конкретных деталей о сроках или результатах переговоров по плану спасения. Недавние сообщения о возможной доли государства в 80-90% и гарантиях по займам пока не подтверждены никаким официальным источником из правительства.

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