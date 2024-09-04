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Совет директоров Volkswagen поддерживает стратегию сокращения расходов <unk> профсоюз выражает возражения

На собрании многочисленных сотрудников Volkswagen в головном офисе в Вольфсбурге верхнее руководство公司 жестко отстаивало своё финансовое сокращение. Как сказал главный финансовый директор Arno Antlitz, „Выпускной бренд VW тратит больше, чем мы получаем в последнее время“. Эта неприемлемая...

 and  Michael Bootcampf
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Рабочие Volkswagen (VW) демонстрируют во время начала своего собрания.
Рабочие Volkswagen (VW) демонстрируют во время начала своего собрания.

Совет директоров Volkswagen поддерживает стратегию сокращения расходов <unk> профсоюз выражает возражения

Топ-менеджеры Volkswagen на прошлой неделе обсуждали более строгие меры по сокращению затрат, что может привести к закрытию заводов и увольнениям. В ходе собрания сотрудников финансовый директор Антлиц заявил, что уровень продаж, достигнутый до пандемии, в Европе больше не будет достигнут. По оценкам, Volkswagen недополучит около 500 000 автомобилей и производство на двух заводах.

Антлиц пояснил: "Речь не идет о качестве продукции или проблемах с продажами. Мы можем предложить доступные и конкурентоспособные цены только при наличии эффективной базы затрат. Нам нужно работать вместе, чтобы этого достичь".

В немецких локациях необходимо повысить производительность и снизить расходы, предупредил Антлиц. "У нас есть примерно год, может быть, два года, чтобы повернуть ситуацию".

Генеральный директор Оливер Блюме заявил: "Мы будем реализовывать необходимые меры для повышения эффективности затрат Volkswagen. Это наша коллективная ответственность вернуть бренд на его законное место".

Председатель профсоюза Кавалло выразила решительное несогласие: "Ни за что на свете" она не поддержит предлагаемые меры жесткой экономии. Кавалло критиковала руководство за отсутствие инновационных идей, назвав их реакцию на кризис "не просто провалом, а банкротством".

Кавалло согласилась, что проблемы серьезные, но винит в них неэффективность руководства, а не немецкие локации или затраты на персонал. Она призвала: "Вернемся к технологическому лидерству. Все, что не относится к этому, должно быть пересмотрено".

Она призвала к снижению сложности и обратилась к избыточным регуляциям, призвав прекратить ненужную документацию и дублирующиеся процессы безопасности. "Это задача руководства".

Говоря о широком влиянии Volkswagen, Кавалло сказала: "Если у автопроизводителя кризис, это не только о 120 000 сотрудников Volkswagen AG". Это о Нижней Саксонии. Это о Германии".

Министр труда Хайль призвал к переговорам, заявив: "Настало время соучастия. Оно должно быть достигнуто со всеми заинтересованными сторонами, чтобы сохранить все локации Volkswagen и избежать увольнений, где это возможно".

Правительство пообещало поддержку, Хайль упомянул недавнее решение кабинета министров о продвижении продаж электромобилей дополнительным годовым налоговым стимулом в размере 500 миллионов евро. Компании теперь могут быстрее амортизировать электромобили и пользоваться более низкими налоговыми ставками на более дорогие модели. "Германия должна оставаться страной автомобилей", - сказал Хайль.

Представитель правительства Вольфганг Бюхнер уточнил: "Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) тщательно информирован о ситуации с Volkswagen. Но в первую очередь это ответственность компании решить свои проблемы". Он подтвердил: "Федеральное правительство на данном этапе не будет вмешиваться".

Антлиц предложил: "В рамках нашего плана экономии мы должны сосредоточиться на снижении расходов в наших немецких локациях, чтобы повысить доступность и конкурентоспособность".

Кавалло предложила: "В нашем плане экономии давайте упростим процессы, сократим ненужные регуляции и снизим сложность, чтобы повысить производительность и снизить затраты".

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