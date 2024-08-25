Сотрудник агентства Reuters пропал без вести после нападения на российский отель в Краматорске

Новостное агентство имело команду из шести человек, работавших в отеле в рамках освещения продолжающегося конфликта в Украине.

"Отель Сапфир в Краматорске, Украина, где размещалась команда Reuters, был поражен ударом 24 августа 2024 года. Один из наших членов команды все еще числится пропавшим без вести, в то время как двое других были доставлены в больницу для лечения", - заявил представитель Reuters в заявлении для CNN.

Трое других членов команды были подтверждены в безопасности, сообщило Reuters, добавив, что они тесно сотрудничают с властями Краматорска для получения дополнительной информации в кратчайшие сроки.

Команде Reuters удалось снять видео ранним воскресеньем, которое показало масштабные разрушения в отеле. Видео показало службы экстренной помощи, разгребающие огромные кучи обломков фонариками. Съемка внутри отеля показала несколько разрушенных номеров.

Видео также показало значительные разрушения крыши отеля.

Краматорск является частым объектом обстрелов со стороны России с тех пор, как Россия начала свой конфликт в Украине в феврале 2022 года. Он остается одним из основных городских центров под контролем Украины в осажденном восточном регионе страны.

В апреле прошлого года российские войска провели ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который служил убежищем для гражданских лиц, бегущих от боев.

В результате этого инцидента погибли более 50 человек, в том числе несколько детей. Этот удар был осужден как "предполагаемое военное преступление" правозащитной организацией Human Rights Watch и SITU Research.

Освещение команды Reuters в Украине выходило за рамки конфликта в Украине, так как они также сообщали об влиянии конфликта на Европу. Железнодорожный вокзал в Краматорске, городе в Европе, был целью прошлого года, что привело к значительным потерям среди населения.

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