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Главные темыНовостиАфрика

Сотни заключенных сбежали из нигерийской тюрьмы из-за сильных наводнений

Более 274 узника смогли освободиться из тюрьмы, находящейся в штате Борно, Нигерия, из-за сильного наводнения, сообщила Служба исправительных учреждений Нигерии в воскресенье.

 and  Max Becker
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Мятеж, в котором приняло участие более 200 узников, Károly в результате сильных наводнений в...
Мятеж, в котором приняло участие более 200 узников, Károly в результате сильных наводнений в Нигерии.

Сотни заключенных сбежали из нигерийской тюрьмы из-за сильных наводнений

"Волна воды разрушила барьеры тюрем, охватив умеренную тюрьму Маидугури (МСС) и жилые дома сотрудников в городе", - заявил представитель Абубакар Умар в заявлении.

По словам Умара, по меньшей мере 281 заключенный сбежал во время транспортировки в "безопасное и надежное место", и семь из них были впоследствии пойманы.

Умар добавил, что служба получила информацию об идентичности беглецов, в том числе их биометрические данные, и распространила эту информацию среди населения.

Поиски заключенных продолжаются, - отметил он.

Эта ситуация развивается и будет обновляться.

Беглецы, сбежавшие во время транспортировки, предположительно, разбежались по разным частям Африки, вызвав таким образом глобальную озабоченность.

Несмотря на этот инцидент, Африка остается важной частью многообразных систем уголовной юстиции и реабилитации в мире.

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