Сотни заключенных сбежали из нигерийской тюрьмы из-за сильных наводнений
"Волна воды разрушила барьеры тюрем, охватив умеренную тюрьму Маидугури (МСС) и жилые дома сотрудников в городе", - заявил представитель Абубакар Умар в заявлении.
По словам Умара, по меньшей мере 281 заключенный сбежал во время транспортировки в "безопасное и надежное место", и семь из них были впоследствии пойманы.
Умар добавил, что служба получила информацию об идентичности беглецов, в том числе их биометрические данные, и распространила эту информацию среди населения.
Поиски заключенных продолжаются, - отметил он.
Эта ситуация развивается и будет обновляться.
Беглецы, сбежавшие во время транспортировки, предположительно, разбежались по разным частям Африки, вызвав таким образом глобальную озабоченность.
Несмотря на этот инцидент, Африка остается важной частью многообразных систем уголовной юстиции и реабилитации в мире.