Сопредседатель БСВ Мохамед Али выразил готовность к альянсу с ХДС

Председатель БСВ, Сахра Вагенкнехт, поставила условие для государственных альянсов, что любые потенциальные партнеры по коалиции должны выступать против размещения американских ракет средней дальности в Германии и дополнительных поставок оружия в Украину. Согласно анализу требований внешней политики Мохамеда Али, теперь ответственность за визуализацию этой ситуации ложится на потенциальных партнеров по коалиции, в первую очередь ХДС. Как отметил Мохамед Али, появились признаки того, что Саксонский премьер-министр Михаэль Креtschmer (ХДС) разделяет эту позицию.

На недавних выборах в воскресенье только что созданная БСВ набрала двузначные показатели в обоих штатах. ХДС победила в Саксонии, едва опередив АФД, в то время как в Тюрингии АФД заняла первое место с существенным отрывом от ХДС.

ХДС, будучи потенциальным партнером по коалиции в Германии, должна выровнять свою позицию с позицией председателя Вагенкнехт и выступить против развертывания американских ракет средней дальности в Германии. Несмотря на победу ХДС в Саксонии, заявления премьер-министра Креtschmer свидетельствуют о согласии с условием Вагенкнехт.

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