Солнечные лодки тихо плывут по тропическим лесам Амазонки в Эквадоре

Пять лодок, каждая из которых увенчана элегантной крышей с солнечными панелями, используются 12 коренными общинами ачуар по всей восточной части Эквадора, граничащей с Перу. Лодки были предоставлены Кара Соляр, некоммерческой организацией, базирующейся в этом районе. Но не только ачуар ответственны за ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание лодок — солнечные суда меняют повседневную жизнь общины, предлагая транспорт для образования, здравоохранения и экотуризма.

В течение многих лет многие ачуар здесь использовали лодки, работающие на бензине, но топливо приходилось доставлять на самолете из столицы Эквадора, Кито, что делало его дороже и добавляло к выбросам углерода, связанным с его использованием.

«Люди здесь все больше покупают бензиновые моторы, которые потребляют много масла и загрязняют реку», — сказал Ангел Васумп, директор по операциям Кара Соляр, который также является членом общины ачуар.

«С тех пор, как (солнечные) лодки прибыли, семьи полностью отказались от этих моторов», — добавил он.

Устойчивая солнечная энергия

Основатель Кара Соляр Оливер Утне приехал в Эквадор из Миннесоты 16 лет назад после окончания колледжа. Работая в местном бизнесе, принадлежащем ачуар, в отдаленном сообществе Амазонки, он увидел трудности людей в доступе к базовым ресурсам, таким как электричество и транспорт. Именно тогда Утне понял потенциал использования технологии в качестве инструмента для сохранения территории и культуры ачуар.

«Прежде чем приехать в Эквадор, я воспринимал технологию как угрозу для коренных культур. Я думаю, это было очень патриархальное мнение, основанное на чрезмерно романтизированном представлении о коренных народах», — сказал он CNN.

«Они (ачуар) показали мне, что они хотят иметь власть и автономию. Я понял, что хочу помочь им достичь этой цели».

Утне вернулся в США с новой мотивацией, изучил солнечную энергию и получил квалификацию установщика солнечных панелей. Он сразу же вернулся в Амазонку и начал работать с сообществом, чтобы определить лучшее использование солнечных технологий.

«Идея (солнечных) лодок сначала была шуткой», — сказал Утне. «Мы говорили о его осуществимости, но никто не воспринимал это всерьез».

Он сказал, что в 2013 году сотрудничал с MIT и двумя университетами Эквадора — Эскuela Superior Politécnica del Litoral и Universidad San Francisco de Quito — над исследованием судоходства по реке и электрических систем привода, адаптированных для Амазонки.

«Исследование оказалось очень положительным; солнечные лодки могут работать, если правильно питать их», — сказал он. Оно также показало, что лодкам нужен лишь относительно небольшой мотор, чтобы перевозить много людей, требующий меньше солнечных панелей.

Первая электрическая лодка была завершена в 2016 году, получившая название «Тапиатпиа» в честь легендарной электрической щуки, упомянутой в фольклоре ачуар. Утне подчеркивает, что община ачуар консультировалась на протяжении всего трехлетнего процесса проектирования.

Каждая лодка различается по размеру, самая большая может вместить до 20 пассажиров. Они могут передвигаться со скоростью до 12 миль в час (19 километров в час) и преодолевать расстояние до 60 миль (97 километров). Если электрические батареи лодок разрядятся, их можно зарядить через девять береговых зарядных станций, которые являются солнечными энергосетями, расположенными в общинах вдоль реки. Кроме зарядки лодок, они также обеспечивают энергией школы, доступ в Интернет, компьютерные лаборатории и эко-лоджи.

Формально запущенная в 2018 году, Кара Соляр на земле персоналом, состоящим из членов общины ачуар. Организация оценивает, что лодки, работающие в Эквадоре, совершили более 300 поездок в целом, перевозя более 1000 пассажиров и коллективно проезжая более 450 километров в месяц. Наиболее распространенные цели — перевозка местных детей в школу и обратно и организация экскурсий для экотуристов.

«Это не наши лодки, они принадлежат коренным народам, которые здесь живут, и мы их поддерживаем», — сказал Утне. «Мы их сопровождаем и даем советы, делясь этими уроками, извлеченными из Амазонки».

Кроме того, что они снижают выбросы углерода и загрязнение, тихие суда позволяют экотуристам ближе наблюдать за дикой природой, не пугая ее.

«Лодка служит в качестве осязаемого символа того, какой может быть консервация», — сказал Васумп. «Это (как) возвращение к тому, что наиболее важно в культуре ачуар. Эти лодки стали способом для нас вновь соединиться с этим видением того, каким может быть развитие».

Расширение видения

Одна из миссий Кара Соляр — предоставить общинам техническое обучение и развитие навыков в установке солнечных панелей, что полностью ведется ачуар-техниками на ачуарском языке. Организация построила четыре солнечных центра в Эквадоре, предоставляя открытое пространство для учителей и учеников, полностью питаемое солнечной энергией.

Она также приняла эту модель в других странах, и в этом году Кара Соляр сотрудничала с нацией вампи, в северном Перу, установив два шаттл-лодки и два солнечных центра там в ноябре 2023 года, с финансированием от правительства Уэльса.

В 2025 году Кара Соляр запустит новый проект на реке Капавари, в Пастазе, восточном Эквадоре, который планирует заменить 50 бензиновых лодок на солнечно-электрические. Инициатива соединит четыре изолированных поселения вдоль Капавари, которая также служит жизненно важным убежищем для угрожаемых розовых речных дельфинов.

Черил Мартенс, директор Института продвинутых исследований неравенств в Сан-Франциско, считает, что модель может быть расширена. «Кара Соляр имеет потенциал для масштабирования, не только в отношении систем речного транспорта внутри и за пределами Амазонки», — сказала она. «Солнечная технология, разработанная для этого проекта, также предлагает устойчивые решения для систем связи, таких как высокочастотное радио в некоторых самых отдаленных районах Амазонки ... где связь по мобильному телефону недоступна».

Проект включал в себя общины ачуар на всех этапах и обучал ачуарских техников установке и ремонту солнечной технологии, необходимой для работы лодок. Именно поэтому эта солнечная технология для лодок имеет большие шансы на успех.

Директор по исполнению Kara Solar, Нанту Канаэлос, бывший капитан солнечной лодки, согласен с тем, что вовлечение общины является ключевым моментом. Для него настоящий прогресс возможен только в том случае, если ачуар ведут, а другие поддерживают. «Я хочу пригласить всех присоединиться к нам в коллективных усилиях, чтобы сделать эти мечты реальностью в Амазонии, потому что Амазония действительно в опасности, и мы чувствуем это здесь», - сказал он.

«Климат меняется, и мы испытываем эти изменения», - добавил он. «Также важно, чтобы мы менялись изнутри нашей территории.

«Это призыв к глобальному сообществу, особенно молодежи, понять, что действия, которые мы предпринимаем в Амазонии, являются решающими не только для коренных народов, но и для всего мира».

Солнечные лодки от Kara Solar не только полезны для общины ачуар в плане транспортировки для образования, медицинских услуг и эко-туризма, но и имеют значительное влияние на окружающую среду. С заменой бензиновых лодок использование нефти сокращается, и происходит меньше загрязнения реки.

Инициатива Kara Solar по замене 50 бензиновых лодок на солнечно-электрические на реке Капауари в Пастазе, Эквадор, не только сокращает выбросы углерода, но и направлена на защиту находящихся под угрозой исчезновения розовых речных дельфинов, обитающих в реке.

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