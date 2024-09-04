- Сохранение силы Германии в автомобильном секторе является обязательным.

Министр труда и социальных дел Hubertus Heil выразил поддержку сохранению всех местоположений VW несмотря на сокращение бюджета. Он подчеркнул: "Теперь важно гарантировать стабильность всех сайтов, и по возможности избежать потерю рабочих мест из-за операционных причин". Этот политик от СДПГ сказал в эфире ntv, что "переговоры необходимы. Сейчас время для промышленного и социального сотрудничества. Это также традиция, которую ценит Volkswagen".

По словам Хейля, у VW есть операционные проблемы, в том числе из-за ошибок менеджмента. "Тем не менее, это сильная компания. Мы будем политически поддерживать ее", - сказал Хейль. Правительство решит в кабинете министров о стратегиях по продвижению электромобильности, среди прочего. "Мы можем поддержать исследования и разработки", - сказал Хейль. Также возможно политическое содействие на рынке труда.

Затем Хейль сказал: "Но компания должна взять на себя ответственность". Менеджмент, представители профсоюзов и рабочих советов должны предложить практические решения для сохранения всех местоположений. Хейль подчеркнул, что это не только о работниках VW, но и о поставщиках. "Германия должна оставаться сильной автомобильной нацией. Мы делаем все, чтобы защитить это, но предприниматели и менеджеры должны выполнять свои задачи".

После объявления о сокращении бюджета работники проведут собрание сегодня. В понедельник VW подтвердила, что необходимы серьезные сокращения затрат в своем основном бренде. "Даже закрытие производственных и компонентных сайтов не исключается без быстрых мер в этой ситуации", - заявило оно.

Хейль, будучи федеральным министром труда, предложил, что переговоры и промышленное сотрудничество необходимы для предотвращения потери рабочих мест на сайтах VW из-за операционных причин. Несмотря на проблемы у VW, Хейль подчеркнул важность сохранения репутации Германии как сильной автомобильной нации, подчеркнув необходимость выполнения предпринимателями и менеджерами своих обязанностей.

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