Соединенное Королевство одобряет Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.

Альцгеймер, неизлечимое на данный момент заболевание, является предметом исследований ученых, чтобы хотя бы отсрочить его начало. Препарат Лекемби показал потенциал в этом аспекте, недавно получив одобрение от британского регулятора лекарств, после аналогичного одобрения в США. Однако Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) не будет субсидировать его из-за высокой стоимости.

Британский регулятор лекарств, MHRA, дал зеленый свет препарату от Альцгеймера Лекемби. Это первый препарат против Альцгеймера, получивший одобрение в Великобритании, и, по данным агентства, замедляет развитие заболевания.

Тем не менее, Лекемби не будет доступен через NHS из-за своей высокой цены, как решило соответствующее финансовое ведомство. Национальный институт здравоохранения и передовой медицины (NICE) заявил, что преимущества Леканемба, активного вещества в Лекемби, не достаточно, чтобы оправдать значительные затраты для NHS.

Лекемби предназначен для пациентов на ранних стадиях Альцгеймера. Он вводится внутривенно каждые две недели и нацелен на белок под названием бета-амилоид, который образует отложения в мозгу у пациентов с Альцгеймером. Хотя он не может вылечить заболевание, он, похоже, замедляет его прогрессирование.

Лекемби был одобрен в США в прошлом году, с годовой стоимостью около $26,000 (€23,000) на пациента. Исследователи и благотворительные организации, занимающиеся Альцгеймером, подчеркивают, что Леканемб является первым признанным препаратом, борющимся с заболеванием на ранних стадиях, а не просто управляющим его симптомами.

Риск кровоизлияний в мозг

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) отклонило Лекемби в конце июля, сочтя, что риск серьезных побочных эффектов, в том числе кровоизлияний в мозг, перевешивает его преимущества в борьбе с когнитивным снижением.

Британский регулятор отметил, что риск кровоизлияний в мозг особенно высок у людей с определенным генетическим профилем, составляющим 15% диагнозов. Лекемби не одобрен для этих пациентов.

Альцгеймер является наиболее распространенной формой деменции, поражающей более одного из девяти людей старше 65 лет. Он приводит к потере памяти и ухудшению с течением времени.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) отклонило Лекемби из-за достаточных доказательств того, что риск серьезных побочных эффектов, таких как кровоизлияния в мозг, перевешивает его преимущества в замедлении когнитивного снижения. Несмотря на то, что Лекемби получил одобрение в США и британский MHRA дал ему зеленый свет, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) не будет субсидировать его из-за высокой стоимости, как решило Национальное институтом здравоохранения и передовой медицины (NICE).

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