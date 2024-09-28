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Согласно израильской декларации, Насралла, который, как предполагают сообщения, был целью авиаудара, возглавил превращение Хезболлы в мощную региональную державу.

После предполагаемого удара в южной Бейрут Израиль считает, что ликвидировал Хасана Насраллу, фигурку, которая значительно укрепила Хезболлу до одной из самых влиятельных paramilitary организаций в Ближнем Востоке. При гибели Насраллы, Хезболла потерпела существенный удар, который был усугублен...

 and  Ksenia Johnson
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Во время церемонии Ашура в южном районе Бейрута, Ливан, 23 октября 2015 года, Хасан Насралла...
Во время церемонии Ашура в южном районе Бейрута, Ливан, 23 октября 2015 года, Хасан Насралла выражает свои мысли перед внимательной аудиторией.

Согласно израильской декларации, Насралла, который, как предполагают сообщения, был целью авиаудара, возглавил превращение Хезболлы в мощную региональную державу.

Один из первоначальных членов группы, созданной с помощью Ирана сорок лет назад, Насралла возглавил Хезболлу в 1992 году. Он сменил своего предшественника и наставника, Аббаса Мусави, на посту генерального секретаря Хезболлы после его убийства в результате ракетного удара израильского вертолета.

Родившийся в августе 1960 года в Бейруте у владельца магазина и его супруги, Насралла вырос в тени гражданской войны в Ливане.

В 1975 году, когда началась война, семья Насраллы была вынуждена покинуть столицу и переехать в деревню возле города Тира на побережье.

В следующем году Насралла отправился в Ирак, чтобы изучать в шиитской семинарии, но его религиозное образование было прервано из-за преследования шиитских мусульман под диктаторским режимом президента Саддама Хусейна – и он вернулся в Ливан, чтобы учиться у своего наставника, Мусави.

Когда Израиль вторгся в Ливан в 1982 году, Насралла мобилизовал группу бойцов для сопротивления оккупации, что в итоге вылилось в создание Хезболлы.

В том же году Израиль захватил почти половину территории Ливана и был обвинен в смерти не менее 17 000 человек, как сообщают несколько источников и расследование Израиля о резне в лагере беженцев в Бейруте.

Преображение Хезболлы

Известный своими страстными речами, лидер возглавил преображение Хезболлы из беспорядочной вооруженной группы в 1980-х годах в силу, стремящуюся вытеснить израильскую оккупацию в 2000 году.

При Насралле Хезболла превратилась из местной вооруженной группы в мощную региональную военную силу. Он руководил ростом сил Хезболлы, насчитывающих, по оценкам, 100 000 бойцов и резервистов, а также расширением ее арсенала, включающего ракеты дальнего, среднего и ближнего действия, а также дроны.

Насралла пользуется преданной поддержкой сотен тысяч в основном шиитских мусульман – в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. Его влияние в так называемом "оси сопротивления", поддерживаемой Ираном, значительно расширилось после убийства в 2020 году ведущего генерала Ирана Касема Сулеймани, главного архитектора региональной "оси".

Хезболла остается самой хорошо вооруженной негосударственной группой в регионе, имея considerable политическое влияние в кризисном Ливане. Многие западные страны классифицируют Хезболлу как "террористическую организацию".

"Ливан будет продолжать поддерживать Газу"

Напряженность в регионе усилилась, так как Хезболла отвечает ударами по Израилю после того, как группа начала военные действия после нападения, возглавляемого Хамасом, 7 октября.

Хезболла заявляет, что отвечает на Израиль в солидарности с Хамасом и палестинскими гражданскими лицами, страдающими под израильскими атаками в Газе, в результате которых, по данным министерства здравоохранения Газы, погибло более 41 000 человек.

Перед своей смертью Насралла заявил о своем намерении продолжать наносить удары по израильским целям до тех пор, пока Израиль не прекратит свою операцию в Газе. "Несмотря на любые затраты, последствия или будущие результаты, сопротивление в Ливане не прекратит поддерживать Газу", – заявил он в речи 19 сентября.

Опасения полноценного конфликта усилились в начале этого месяца, когда Израиль запустил серию смертельных атак против сил Хезболлы по всему Ливану. Многие из жертв были случайными прохожими.

В результате этих атак из своих домов были вынуждены бежать сотни тысяч граждан Ливана. С 7 октября, согласно данным Управления координации гуманитарных вопросов ООН, погибли более 1500 гражданских лиц Ливана, и более 200 000 человек были перемещены. Ливанские официальные лица оценивают реальное число перемещенных в полмиллиона.

Права человека резко осудили насилие, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который предупредил, что Ливан переживает самое жестокое время "за поколение" и призвал Израиль и Хезболлу "прекратить убийства и разрушения".

Преображение Хезболлы под руководством Насраллы расширило ее влияние за пределы Ливана, получив поддержку шиитских мусульман в соседних странах, таких как Ирак и Йемен. Это расширение было особенно значительным после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ключевой фигуры в "оси сопротивления", в 2020 году.

Хезболла, как сила в Ливане, продолжает иметь considerable политическое влияние в кризисном регионе, несмотря на классификацию как "террористической организации" многими западными странами.

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