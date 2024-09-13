Снижение расходов на страхование автомобилей за счет сокращения пробега

В последнее время расходы, в том числе на страховку автомобиля, кажется, растут у всех. Однако не всем нужно менять свой страховой план. Например, если вы ездите меньше, чем заявлено, вы можете сэкономить некоторую сумму. Удивительно, но 49% немецких водителей никогда не корректировали свой годовой лимит пробега в своей страховой политике, согласно опросу "Finanztip". Если честно сообщить своей страховой компании, что вы ездите меньше, они могут снизить ваши взносы, особенно если ваш заявленный пробег был выше фактического использования. В среднем люди платят на 16% больше, если они указали 10 000 километров, но проехали только половину этого расстояния.

Если вы проехали значительно меньше, чем заявлено, разумно обновить информацию в страховой компании. Многие страховые компании позволяют изменить лимит пробега для текущего года без необходимости erneuerung der Police. Большинство страховых полисов предоставляют лимиты пробега по шагам.

Сообщение о меньшем пробеге

Сообщите своей страховой компании в письменной форме, либо по электронной почте, либо письмом, о вашем меньшем пробеге. Убедитесь, что у вас есть квитанция в качестве доказательства. Каtrin Gotthold из "Finanztip" советует не сразу возобновлять полис и быть осторожным с кредитами на следующий год, так как это свяжет вас с текущим страховщиком. Кроме того, важно указать, что уменьшенный лимит пробега должен применяться ретроактивно для текущего года.

Если вы были с одним и тем же страховщиком более года, вы также можете запросить возврат за текущий год, если вы ездили меньше каждый год.

Дополнительные сбережения при меньшем пробеге:

5 000 километров стоят примерно на 7% больше, чем 2 000 километров

15 000 километров стоят примерно на 9% больше, чем 10 000 километров

20 000 километров стоят примерно на 14% больше, чем 15 000 километров

25 000 километров стоят примерно на 13% больше, чем 20 000 километров

Не рекомендуется изначально заявлять значительно меньший пробег. Водители должны реально, но осторожно оценивать свой пробег. Хотя всегда можно добавить дополнительные километры, большинство страховщиков не возражают, если вы немного превысите agreed annual mileage. Однако, если отклонение не является всего лишь несколькими километрами, может быть наложен дополнительный годовой взнос в худшем случае. Страховщик также пересчитает премию и потребует дополнительную оплату.

"Страхование автомобиля обычно не проверяет, действительно ли вы проехали заявленные километры или остались в пределах лимита", - говорит Gotthold. Однако, если произойдет авария или будет предъявлен страховой случай, страховщик также проверит показания одометра.

Когда следует сообщать об дополнительных километрах?

"Разумно сообщать об дополнительных километрах как можно скорее, когда становится очевидно, что вы будете ездить больше, и вы можете оценить, насколько", - советует Gotthold. Тогда вы также узнаете, будет ли и насколько больше стоить страховка. По крайней мере, вы должны сообщить об дополнительных километрах непосредственно перед тем, как превысить лимит - иначе, если страховщик обнаружит дополнительные километры самостоятельно, могут возникнуть проблемы. Поэтому следите за своим годовым пробегом. Потому что каждая третья машина (36%) теперь считает страховой контракт автомобиля финансовой нагрузкой.

Как новичок в вождении или страховании может оценить свои километры?

Если вы новичок за рулем и не знаете свой пробег, трудно дать точную цифру. Gotthold предлагает простой способ для новичков: сложите километры, которые вы ездите каждую неделю, и умножьте эту сумму на 60, чтобы получить годовую оценку. Таким образом, у вас будет небольшой запас.

Читайте также: