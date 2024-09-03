Снижение прибыльности медицинской практики в Германии, обусловленное увеличением операционных расходов врачей.

На основе статистического анализа, затраты на медицинские услуги в Германии существенно выросли на 11% и достигли 466 000 евро на одну практику в 2022 году. С другой стороны, рост доходов до 796 000 евро, составивший 5,3%, был не столь драматичным, что привело к снижению прибыли.

Подобно медицинским практикам, стоматологические и психотерапевтические услуги также испытали снижение чистой прибыли в 2022 году. Стоматологические практики столкнулись со значительным снижением чистой прибыли на 13,5%, до 243 000 евро на одну практику, несмотря на увеличение расходов и стабильный рост доходов. Психотерапевтические практики также столкнулись со снижением чистой прибыли на 3,3%, до 88 000 евро.

Несмотря на рост расходов на стоматологические услуги, рост доходов не был достаточным для компенсации этого, что привело к значительному снижению прибыли стоматологических практик. Эта тенденция увеличения расходов и стагнации роста доходов также способствовала снижению чистой прибыли психотерапевтических практик.

Читайте также: