Снижение экспорта в первой половине года - автомобильный сектор сохраняет значимость

Экспорт Германии в первой половине года составил 801,7 миллиарда евро, согласно данным, представленным статистическим ведомством. Отрасль автомобилестроения продолжает возглавлять экспорт, с автомобилями и сопутствующими компонентами, составляющими 135,3 миллиарда евро. Тем не менее, экспорт автомобилей сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, экспорт машин и химической продукции также снизился на 4,4%.

Как и в прошлом, США стали главным рынком сбыта для Германии, с объемом 80,7 миллиарда евро. Франция и Нидерланды заняли второе и третье места соответственно. Примечательно, что Польша обогнала Китай и стала четвертым по величине рынком сбыта Германии. Экспорт в Польшу вырос на 4,6% и составил 48,4 миллиарда евро, превзойдя экспорт в Китай, который составил 48,2 миллиарда евро.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Катрина Клаас-Мюльхаузер прокомментировала это достижение, подчеркнув необходимость экономического разнообразия в Германии и призывая новую комиссию ЕС и потенциальных членов ЕС продолжать стимулировать экономическое развитие на востоке и юго-востоке.

Импорт в Германию в первой половине года снизился на 6,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 662,8 миллиарда евро. Как обычно, Китай остался крупнейшим поставщиком в Германию, на сумму 73,5 миллиарда евро. За ним следуют Нидерланды и США. Основными импортируемыми товарами были автомобили и сопутствующие детали, а также оборудование для обработки данных.

В результате экспорт в первой половине года превысил импорт, что привело к торговому избытку в размере 138,8 миллиарда евро, что на 29% больше, чем в первой половине 2023 года.

Сдвиг в фокусе экспорта Германии привел к тому, что Польша обогнала Китай и стала четвертым по величине рынком сбыта Германии, с экспортом в Польшу, увеличившимся до 48,4 миллиарда евро, и экспортом в Китай, снизившимся до 48,2 миллиарда евро. Несмотря на то, что Китай остается крупнейшим поставщиком в Германию, ему все еще предстоит преодолеть трудности в балансировке своей торговли с Германией.

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