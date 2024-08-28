- Смешанные породы, такие как лабрадодели и кокапу, в отличие от своих чистокровных коллег, не обладают превосходным здоровьем.

Смешанные породы собак, часто называемые дворнягами, часто считаются более здоровыми, чем чистопородные. Однако это не всегда так с популярными дизайнерскими собаками, такими как лабрадoodles и коккапу. Исследование, опубликованное в журнале "PLoS ONE", показывает, что это верно и для этих конкретных смешанных пород.

Знаменитости, такие как теннисист Роджер Федерер, актер Крис Хемсворт и актриса Бре Ларсон, выбрали этих дудли-гибридов, которые являются преднамеренным скрещиванием пуделя с различными другими породами, такими как лабрадoodles (лабрадор ретривер + стандартный пудель), коккапу (английский кокер-спаниель + пудель) и кавапу (кавалер кинг чарльз спаниель + миниатюрный или той-пудель). Эти собаки часто хвалят за дружелюбный характер и иногда за гипоаллергенную шерсть.

Точное число таких собак в Германии неизвестно, согласно официальной статистике, которая классифицирует их как "дворняг" вместе с другими смешанными породами. Сайты, предлагающие щенков, перечисляют многочисленных лабрадoodle, коккапу и кавапу щенков.

Породы смешанные - это лучше для здоровья?

Иногда потенциальные владельцы собак выбирают смешанную породу, ожидая, что их питомец будет менее подвержен заболеваниям. Дворняги часто считаются более крепкими, чем чистопородные, из-за более разнообразного генофонда.

Исследование, опубликованное десять лет назад в "PLoS ONE", показало, что чистопородные собаки более склонны к определенным заболеваниям, чем дворняги. Скорее всего, это потому, что чистопородных часто разводят на определенные черты, иногда в ущерб общему благополучию, что позволяет вредным генам накапливаться.

Недавно группа исследователей из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании изучила здоровье дудли-гибридных собак. Они опросили более 9400 владельцев собак о 57 распространенных заболеваниях собак. Данные о смесях сравнивались с данными чистопородных, таких как кавалер кинг чарльз спаниель, кокер-спаниель, лабрадор ретривер и пудель.

Анализируя возраст, пол, стерилизацию и возраст и пол владельцев, результаты показали, что в почти 87% сравнений здоровья не было значительных различий между гибридными собаками и их родительскими породами.

Рассмотрите больше, чем просто здоровье

Команда пришла к выводу, что нет причин предполагать, что дудли-смеси здоровее, чем породы, из которых они произошли, по крайней мере, они не болеют чаще. При выборе собаки важно учитывать не только здоровье, но и соответствие темперамента и потребностей породы или смешанной породы вашему образу жизни, и происхождение щенка от надежного заводчика.

Несмотря на популярность дудли-гибридных собак в Германии, как свидетельствуют знаменитости, такие как Роджер Федерер, Крис Хемсворт и Бре Ларсон, точный статус здоровья этих смешанных пород в стране остается неизвестным из-за официальной статистики, классифицирующей их как "дворняг".

Интересно, что недавнее исследование не выявило значительных различий в здоровье между дудли-гибридными собаками и их родительскими породами, оспаривая общее мнение, что смешанные породы инстинктивно здоровее чистопородных.

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