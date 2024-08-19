Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

Примерно в 5 часов утра сегодняшнего дня 56-метровый яхт-клуб "Байезиан", под британским флагом, затонул близ Портичелло из-за сильного шторма, как сообщила итальянская береговая охрана.

Портичелло находится примерно в 15 километрах к востоку от Палермо. В течение ночи в этом районе наблюдались сильные ветры и обильные осадки. СМИ сообщают, что район был поражен водоворотом, вихрем воды и ветра над морем.

На борту яхты находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Сначала семь человек считались пропавшими без вести - один член экипажа и шесть пассажиров, трое из которых были гражданами Великобритании, США и Канады. Позже одно тело было извлечено из затонувшей яхты.

Среди пропавших без вести был британский миллиардер Линч и его дочь Ханна, как сообщил глава итальянской гражданской защиты Сальво Кокина в сообщении агентства новостей AFP. Итальянские СМИ сообщили, что другие пассажиры были гостями 59-летнего миллиардера. Его жена, Анджела Бакарес, была спасена и доставлена в больницу с легкими травмами.

Линча оправдали по обвинению в мошенничестве в США в июне, его обвиняли в фальсификации записей и завышении доходов его программной компании Autonomy. "Санди Таймс" оценила его чистую стоимость в 587 миллионов евро.

У побережья Сицилии в течение ночи были спасены 15 человек, восемь из которых были доставлены в больницы. Среди них была 35-летняя британка Шарлотта Голунски, которая находилась на "Байезиане" со своим мужем, годовалым ребенком Софией и коллегами из лондонской фирмы.

В интервью итальянскому новостному агентству АNZA она рассказала, как на несколько секунд потеряла свою годовалую дочь в воде, прежде чем схватить ее. "Я крепко держала ее на руках среди огромных волн. Многие кричали. Чудом спасательная шлюпка была спущена, и мы все сели на нее".

В понедельник дайверы, корабли береговой охраны и вертолет искали пропавших в тихой воде и ярком солнце. Затонувшее судно лежало на глубине 50 метров. По сообщениям СМИ, роскошная яхта была пришвартована примерно в 700 метрах от гавани Портичелло.

"Мы были первыми, кто отреагировал, но в воде никого не нашли, только подушки и обломки с яхты, поэтому мы сразу же сообщили в гавань", - сказал рыбак Фабио Чефалу в агентстве новостей AFP.

"Корабль был ярко освещен. В 4:30 утра он исчез", - сказал свидетель ANSA. "Прекрасный корабль, на котором они праздновали. Обычный день на море превратился в трагедию", - добавил он.

"Байезиан" был построен в Тоскане в 2008 году и отремонтирован в 2020 году, как сообщает новостной сайт "TGCom24". У него был 75-метровый алюминиевый мачта и площадь паруса почти 3000 квадратных метров. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают яхту с темно-синим корпусом и светлым деревянным палубой.

Европейский Союз выражает соболезнования в связи с человеческими жертвами и предлагает помощь пострадавшим и их семьям. После инцидента Европейское управление морской безопасности может провести расследование, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.

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