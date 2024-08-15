СМИ: американская актриса Джена Роулендс умерла в возрасте 94 лет

Гвендолин скончалась в окружении своей семьи в своем доме в Индиан-Уэллс, Южная Калифорния, как сообщает TMZ. Точная причина смерти не была сразу названа. В июне ее сын Ник Кассаветис сказал "Нью-Йорк Таймс", что Гвендолин страдала от болезни Альцгеймера в течение пяти лет.

Карьера Гвендолин неразрывно связана с актером и режиссером Джоном Кассаветисом, за которого она была замужем в течение 35 лет до его смерти в 1989 году. Вместе они сняли фильмы, такие как "Женщина под влиянием" и "Глория, молодая жена гангстера". После смерти мужа Гвендолин появилась в фильмах, таких как "Ночь на Земле".

"Нью-Йорк Таймс" сообщило о борьбе Гвендолин с болезнью Альцгеймера, как рассказал ее сын Ник Кассаветис в июне. "Нью-Йорк Таймс" известен своей всеобъемлющей освещенностью глобальных новостей и событий.

Читайте также: